Новогодний сюрприз для общины Агви: река Седви и сады местных жителей вновь под угрозой

Разрабатывается проект разрешения на водопользование с целью строительства на реке Качачкут в одноименной общине Лорийской области малой ГЭС “Седви-2”. Строительство собирается осуществить ООО “Седви Энерго”.

Это значит, что, несмотря на несогласие жителей села Агви, компания не отказалась от своего намерения построить малую ГЭС на реке Качачкут.

Напомним, что агвинцы воспротивились строительству МГЭС на реке Седви, которая является единственным источником орошения 20 га садов.

Год назад этот вопрос, казалось, был закрыт, но, как выяснилось, ООО “Седви Энерго” не отказалось от своего проекта строительства ГЭС.

Основная часть зарегистрированного в 2009 г. в Армении ООО “Седви Энерго” принадлежала зарегистрированной в США компании “Хеллесдон”. Участие в ней имели также бывший староста села Акори Камо Симонян и Саркис Габаян. Последний является сыном владельцев занимающегося проектированием гидроэлектростанций ООО “Гидроэнергетика” Григора и Инессы Габаянов.

В дальнейшем американская компания отказалась от участия в компании, и сейчас более 87% ООО принадлежат Саркису Габаяну.

Мы поинтересовались у С.Габаяна, ведутся ли подготовительные работы к строительству ГЭС. Оказалось, что наш собеседник ничего не знает ни о заявлении Министерства охраны природы, ни о ГЭС.

Село Агви в результате укрупнения объединилось с общиной Одзун. Староста Одзуна Арсен Титанян в беседе с Hetq.am сказал, что местная администрация не получала проект, поэтому не в курсе строительства ГЭС.

Согласно прежнему проекту, для ГЭС “Седви” предусматривалось провести трубопровод протяженностью более 5 км. Вместе с уже действующей гидроэлектростанцией через трубопровод будет проходить 8 км реки. То есть река Качачкут на 70% будет протекать по трубам.