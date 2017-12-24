Результаты лабораторной экспертизы местного куриного мяса: сальмонелла, антибиотики, МАФАМ

Hetq.am недавно представил на лабораторную экспертизу 9 образцов импортированного замороженного куриного мяса, из которых лишь четыре образца соответствовали установленным нормам. По предложению наших читателей на этот раз мы представили на лабораторное исследование образцы куриного мяса местного призводства, которые, как оказалось, по своим нарушениям “не уступали” импортным образцам.

В частности, из семи исследованных образцов безопасными оказались лишь три. В остальных четырех образцах было обнаружено недопустимое количество сальмонеллы, МАФАМ (мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы) и анитбиотики, свободная продажа которых в Армении запрещена.

Экспертиза была проведена в лаборатории “Стандарт диалог” 12-ого декабря 2017 года.

Образец N1





Под первым номером лабораторное исследование прошло замороженное куриное мясо бройлеров ЗАО “Птицефабрика “Аракс”.

В результате экспертизы выяснилось, что в данном образце количество МАФАМ превышает допустимую норму в 1,6 раза. Был также обнаружен антибиотик левомицетин – 0,017 мг/кг (допустимая норма <0,01 мг/кг).

Таким образом, замороженное куриное мясо птицефабрики “Аракс” не соответствует установленным нормам и непригодно к употреблению в пищу.

Образец N2

Под вторым номером экспертизу прошло куриное мясо бройлеров (шейка и спинка) птицефабрики “Аракс”.

Результаты лабораторного исследования показали, что данный образец соответствует установленным нормам и пригоден к употреблению в пищу.

Образец N3

Как показала экспертиза, образец замороженного куриного мяса бройлеров “Аштарак” производства ООО “Ширар” соответствует установленным нормам и пригоден к употреблению в пищу.

Образец N4

В замороженных куриных легких “Лусакерт” производства ООО “Агротекинвест” количество МАФАМ превышало допустимую норму в 32 раза, поэтому данный образец непригоден к употреблению в пищу.

Образец N5

Под пятым номером на экспертизу были представлены свежие куриные окорочка бройлеров “Эребуни” производства птицефабрики “Нубарашен”.

В результате лабораторного исследования в куриных окорочках “Эребуни” были выявлены сальмонелла и антибиотик левомицетин - 0,0847 мг/кг.

Этот образец не соответствует установленным нормам и непригоден к употреблению в пищу.

Образец N6

Под шестым номером экспертизу прошел образец замороженной куриной грудки Спитакского птицекомбината.

Лабораторное исследование показало, что данный образец соответствует установленным нормам и пригоден к употреблению в пищу.

Образец N7

Экспертиза замороженного куриного мяса “Эребуни” (1-й сорт) показала, что количество МАФАМ в 14 раза превышало установленную норму.

Таким образом, замороженное куриное мясо “Эребуни” не соответствует установленным нормам и непригодно к употреблению в пищу.

Из 7образцов безопасными оказались только 3

Из семи исследованных образцов местного куриного мяса установленным нормам соответствовали только три образца - N2, N3, N6.

В остальных четырех образцах было выявлено недопустимое количество МАФАМ, сальмонелла и антибиотики.

Наличие МАФАМ – следствие нарушений гигиенических норм и тепловых режимов в процессе производства, а также несоблюдение гигиенических норм и условий хранения в пунктах реализации.

«Что касается сальмонеллы, то она, по словам руководителя экспертной лаборатории “Стандарт диалог” Карена Дарбиняна, скорее всего появляется на стадии производства»



По официальным данным, за первые десять месяцев этого года в Армении было зарегистрировано 324 случая заболевания, вызванного сальмонеллой.

В июле этого года было зафиксировано 1079 случаев кишечных инфекций, из которых 333 в Ереване, 746 – в областях.

Наличие антибиотиков обусловлено их использованием в целях лечения кур.

После проведения Hetq.am экспертизы импортного замороженного куриного мяса лабораторное исследование провела также Государственная служба безопасности пищевых продуктов. В результате были обнаружены сальмонелла и листерия, однако о наличии антибиотиков ничего не было сказано. Этот факт оставило без ответа и Министерство здравоохранения РА.

Полный протокол лабораторных испытаний здесь

