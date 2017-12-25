Начальник ГСБПП об экспертизе куриного мяса: “Если что-то продается, значит, это безопасно”

На состоявшейся сегодня пресс-конференции начальник Государственной службы безопасности пищевых продуктов (ГСБПП) Ишхан Карапетян, подводя уходящий год, коснулся деятельности возглавляемой им структуры, подвижек в ее работе и предстоящих шагах.

В ходе пресс-конференции была затронута и тема проведенной Hetq.am экспертизы куриного мяса (как местного, так и импортного), в образцах которого было обнаружено недопустимое содержание МАФАМ, сальмонелла и антибиотики.

Говоря о проведенном ГСБПП лабораторном исследовании импортированного куриного мяса, Ишхан Карапетян вновь призвал “коллег из Hetq.am к совместной работе, заявив, что “сделанное ими нельзя назвать контролем”.

Мы отметили, что ГСБПП не отреагировала на выявленные в курином мясе антибиотики, и поинтересовались: были они в конце концов или нет, подтвердились опубликованные нами данные или нет? По словам И.Карапетяна, на эту тему была проведена пресс-конференция. Когда же мы заметили, что об антибиотиках ничего не было сказано, начальник ГСБПП предложил нам “самим дать оценку”.

На вопрос, покупать или нет местное куриное мясо, Ишхан Карапетян заявил, что если оно продается, значит, можно есть. “Если что-то продается и обратное не доказано, следовательно это безопасно”,- сказал глава ГСБПП, добавив, что мясо сопровождается санитарно-ветеринарными документами, которые свидетельствуют о проведении соответствующей проверки.

Карапетян также отметил, что сейчас они “осуществляют параллельные мероприятия” и после получения результатов сразу опубликуют их.

В ответ на мнение журналистов о том, что общественность с недоверием относится к Госслужбе безопасности пищевых продуктов, руководитель этой структуры заявил: “Оценки, высказанные в адрес двух-трех лиц или общественных структур, не надо распространять на всю сферу”.