Процесс дарения квартир содержит элементы коррупции, считают депутаты фракции “Страна абрикоса”

Совет старейшин Еревана принял сегодня решение подарить квартиру народной артистке Армении, почетному гражданину Еревана, певице Раисе Мкртчян. Мэрия Еревана по случаю праздников обычно дарит квартиры тем деятелям культуры и семьям ополченцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Раисе Мкртчян мэрия выделила квартиру площадью 66,6 кв.м в одном из зданий по улице Маркаряна в Ереване. Согласно представленному в совет старейшин проекту решения, певица живет под одной крышей с мужем, семьей сына и дочерью. Ходатайства по вопросу улучшения жилищных условий Раисы Мкртчян представили министр культуры Армен Амирян и исполнительный директор ЗАО “Общественное телевидение Армении” Марк Григорян.

Член фракции “Страна абрикоса” в совете старейшин столичной мэрии Сона Агекян заявила, что процесс дарения квартир содержит элементы коррупции.

По словам С.Агекян, люди, которые пишут заявления о выделении квартиры, ссылаясь на невыносимые условия для проживания и творчества, в темные и холодные годы занимались творчеством, а сейчас им вдруг стали мешать стесненные квартирные условия. “Пусть тогда не занимаются творчеством, а квартиру мы подарим ребенку, чей отец, защищая нас, погиб или стал инвалидом во время карабахской войны”,- отметила член фракции “Страна абрикоса”.

В квартире, где сейчас живет Раиса Мкртчян, прописаны четыре человека. По словам другого депутата фракции “Страна абрикоса” Марины Хачатрян, в Ереване много квартир, где прописаны четыре человека, почему тогда и им не выделяются квартиры.

Член фракции правящей Республиканской партии Армении Левон Игитян в ответ на высказывания депутатов-оппозиционеров заявил: “В молодости я работал с Раисой Мкртчян и видел, сколько дивидендов он приносит нашей стране. Я не хочу, чтобы мы превращались в Азербайджан. Люди, не зная сути вопроса, не должны выступать с капризами и не превращать наши заседания в митинги”.

Решение о предоставлениии квартиры Раисе Мкртчян было принято 58 голосами “за” и тремя “против”.

Мэрия подарила также квартиры прима-балерине Национального театра оперы и балеты имени Спендиаряна Сюзанне Пирумян, заместителю концертмейстера фаготистов Национального филармонического оркестра Армении Андранику Кочаряну, концертмейстеру струнной группы того же оркестра Араму Асатряну. По всем этим решениям фракция “Страна абрикоса” проголосовала против.