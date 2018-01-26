65 армянских “компаний” гражданина ОАЭ

Что можно сделать, имея 3.250.000 драмов? Оказывается, можно зарегистрировать 65 одноименных ООО, заплатив за каждое минимальную сумму – 50 тысяч драмов, и на протяжении пяти месяцев не разверывать какую-либо деятельность.

На первый взгляд, такой подход лишен логики, но именно так поступил гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Мансур Абдулла Мохаммед Нассер Альджнеиби.

31 июня 2017 г. Альджнеиби зарегистрировал в Ереване 30 ООО “ПАРПИ ХИЛЛ”. Адресом их прописки указан Северный проспект, 10/1, 22-е помещение. Последнее находится в доме 10/1 на Северном проспекте. Помещение имеет два входа: в жилую часть здания со стороны улицы Пушкина и в гостиницу “North Avenue” со стороны Северного проспекта.

Сотрудники гостиницы заверили, что организации под названием “ПАРПИ ХИЛЛ” у них нет. “Наша гостиница занимает помещения до третьего этажа, и кроме гостиничных номеров у нас ничего другого нет”,- пояснили на ресепшн.

По этому вопросу мы обратились также к сотруднику службы охраны жилой части дома. Он тоже дал отрицательный ответ, отметив, что помещения номер 22 в доме 10/1 на Северном проспекте нет.

“Здесь живут жильцы дома, на каждом этаже по три человека. Ничего другого в здании нет. В этой части всего 14 квартир”,- заверил охранник.

Таким образом, мы не только не смогли выяснить, чем занимаются 30 компаний, зарегистрированных в Армении гражданином Эмиратов, но даже не нашли адрес регистрации ООО “ПАРПИ ХИЛЛ”.

Однако Альджнеиби учредил в нашей стране не только ООО “ПАРПИ ХИЛЛ”. 15 августа 2017 г. он зарегистрировал в Армении еще 35 ООО – на этот раз под названием “ЭПЛ ХИЛЛ”.

Указанные компании зарегистрированы по адресу: ул.Бюзанда, 45, 21/1. Это здание, как и предыдущее, имеет два входа: со стороны улицы Бюзанда на первом этаже расположены офисы различных организаций, а с противоположной стороны имеется вход в жилую часть дома.

В беседе с нами сотрудники службы охраны жилой части здания заверили, что на их территории такого помещения нет, добавив, что по адресу, который мы ищем, действует организация “Айги” (“Сад”).

При входе в офис организации “Айги Garden 5”, который находился на первом этаже здания по улице Бюзанда, мы сразу обратили внимание на рекламный плакат с изображением флага ОАЭ.

Зайдя в офис, мы представились сотрудниками рекламной компании. Один из сотрудников “Айги Garden 5”, назвавший себя “представителем армянского представительства”, отметил, что они не хотят, чтобы об их организации знали многие.

“Наша компания работает на внешний рынок и имеет ограниченную клиентуру, так что мы не хотим разглашения информации”,- отметил сотрудник.

Когда же мы попросили контактные данные директора, наш собеседник категорически отказался их предоставить. “Не влезайте в это дело. У компании ограниченное число клиентов. Те, кто интересуется этим вопросом, уже поддерживают с нами связь. Необходимости в других клиентах нет. Даже если вы свяжетесь с директором, позиция организации не изменится”,- сказал он.

Сотрудник не представился и в ходе беседы так и не сообщил, чем занимается организация.

В Интернете и социальных сетях нам не удалось найти сведения о действующих в Армении организациях под названиями “Айги” и “Garden 5”.

Получается, что гражданин ОАЭ Мансур Абдулла Мохаммед Нассер Альджнеиби потратил на регистрацию в Армении 65 компаний минимальную сумму - 3.250.000 драмов. При этом 30 из них зарегистрированы по несуществующему адресу, а 35 – по адресу, где сегодня действует неизвестная компания под совершенно другим названием.

Отметим, что в ответ на письменный запрос Hetq.am Комитет госдоходов сообщил, что и ООО “ПАРПИ ХИЛЛ”, и ООО “ЭПЛ ХИЛЛ” со дня регистриации не развертывали деятельность. Но, как выяснилось, как минимум одна из компаний все же действует, однако КГД об этом ничего неизвестно.

Норайр Шогикян,

факультет журналистики ЕГУ, 2-й курс