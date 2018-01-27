Ситуация на передовой

В период с 21-го по 27-е января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск противник нарушил режим прекращения огня около 200 раз, произведя в направлении армянских позиций более 2000 выстрелов.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах, помимо вышеупомянутых нарушений режима прекращения огня 25 января около 02.00 на юго-восточном участке линии соприкосновения противник предпринял попытку диверсионного проникновения.

”В результате превентивных действий подразделений Армии обороны азербайджанские спецназовцы были отброшены назад. Подразделения АО продолжают сохранять полный контроль на передовой и уверенно несут боевое дежурство”,- говорится в сообщении МО РА.