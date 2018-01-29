Ашот Манукян останется на посту министра энергетики

Премьер-министр Карен Карапетян не подписал прошение об отставке министра энергетики и природных ресурсов Ашота Манукяна. Последний останется на своем посту.

Прошение об отставке А.Манукян представил 18 января, однако о причинах ничего не сообщается. После встреч с президентом и премьер-министром страны Манукян отозвал свое заявление.

В беседе с Hetq.am пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян сказал, что не располагает сведениями о деталях встречи, знает лишь, что решение уйти в отставку принял сам министр.

Напомним, что Ашот Манукян присутствовал на состоявшемся 25 января заседании правительства и представил проект решения о внесении дополнений в закон РА “О недрах”.