Воскресенье, 25 февраля

В Бардзруни призывников провожали в армию всем селом


В приграничном селе Бардзруни Вайоцдзорской области проживает 400 человек. В январе отсюда призвали в армию двух юношей. Арсену и Норайру по 18 лет, обоих проводили на военную службу сегодня.

В селе существует интересная традиция проводов в армию. Мать Норайра рассказала, что односельчане, приходя в дом призывника, приносят с собой в подарок курицу. В свою очередь семья устраивает большое угощение, на которое приглашает все село.

Норайр (справа) с младшим братом и матерью

В Бардзруни, которое находится всего в нескольких сотнях метров от границы с Нахиджеваном, проводы в армию становятся настоящим праздником.

У 79-летнего деда Арменака шестеро внуков. Он с радостью провожает Норайра в армию, хотя в афганской войне потерял сына, дядю Норайра.

Именно его имя и носит парень. Несколько лет назад Арменак понес еще одну тяжелую утрату: от удара молнии в поле умер отец Норайра. “Если ты не можешь защитить отца и мать, то не сможешь защитить и родину. Человек должен чувствовать ответственность, в противном случае он ничего не сможет сделать”,- говорит Арменак.

Норайр с детства видел в доме военнослужащих. Это были не только друзья деда, но и незнакомые парни, которых часто принимали у себя дедушка и бабушка. В Бардзруни понятия “армия”, “солдат”, “позиции”, “граница” неотделимы от будничной жизни. В горах напротив села армянские позиции, на противоположной стороне – позиции противника и населенные пункты Нахиджевана. “Военная служба – это долг, который мы должны выполнить,- говорит Норайр. – Те, кто живут в этом селе, знают, что они бойцы, и знают, ради чего идут в армию”.

В день проводов все село собралось за столом, установленном дедом Арменаком на дороге в Бардзруни. На одной стороне стола написано “Добро пожаловать!”, на другой – “В добрый путь!” Здесь призывники обязательно выпускают из автомата несколько очередей. По словам Норайра, это как бы первое боевое крещение. Однако сам Норайр впервые выстрелил из автомата в 12-13 лет, а в школе на уроке военного дела они учились разбирать и собирать автомат, военный комиссариат же организовал для учеников поход в стрельбище.

У въезда в село стоит часовня 19-го века. В 2002-ом она была отреставрирована. По соседству с часовней находится памятник ополченцам, погибшим при защите границ Бардзруни. Перед отъездом призывники ставят свечи в часовне.

В зале торжеств накрываются столы. Помогают все.

Население Бардзруни значительно сократилось. Об этом свидетельствует малочисленность молодежи. По словам Норайра, в селе осталось около 20 парней его возраста, остальные уехали вместе с семьями. Сам Норайр учится в медицинском университете в Ереване. Говорит, что с их курса в армию забирают  3-4 ребят, остальные освобождены от воинской службы.

Благословение

Норайр предпочел бы пойти в армию после окончания университета. Он считает, что тем, кому предстоит учиться 7-8 лет, правильнее было бы разрешить завершить учебу. Норайр планирует стать челюстно-лицевым хирургом. По мнению моего собеседника, если б его призвали в армию в качестве врача, пользы было бы больше. В любом случае Норайр решил захватить с собой книги, чтобы читать в свободное время и не забыть полученные знания. Однако в отношении будущего он настроен не слишком оптимистично. Норайру очень хотелось бы работать по своей специальности в Бардзруни, но такой возможности нет. Так что придется переехать в город, как это сделали многие.

Младшему брату Норайра 16 лет, он будет призван в армию через два года. Норайр хотел бы хотя бы несколько дней прослужить с ним. Перед прощанием мать братьев взволнованно призналась, что воспитала сына-солдата по-матерински, поэтому очень хочет, чтобы в армии он научился тому, что она не смогла ему дать.

Арсен с семьей: перед прощанием

Матери

Фото: Акоп Погосян


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Комментарии (3)
1. Արարատ Եղիկեան11:21 - 1 февраля, 2018
Սիրելի Վահե, կարդալով ձեր հոտվածը՝ շատ հուզվեցի և անգամ արտասվեցի. Ինչքան գեղեցիկ ավանդույթ է Բարձրունիում, կարծես՝ հարսանյաց խնջույք լինի, երբ ամբողջ ժողովուրդը միասին ուրախությամբ են ճանապահում իրենց երիտասարդներին դեպի Հայրենիքին ծառայության, կարծես որ՝ մի ընտանիքի անդամ լինեն: Շատ գեղեցիկ էին նաև նկարները: Սիրելի Նորայրը, ինչքան ճիշտ է արտահայտվել՝ գոնե ոասումը ավարտէր և հետո ծառայության գնար. Իհարկե որ՝ Հայոց բանակը բարձրագույն կրթություն ունեցող և մասնագետ զինվորների կարիք ևս շատ ունի. Ինչ՞ն էր ստիպել որ մեր երիտասարդները իրենց ուսումը կիսատ թողնէին և զինակոչվեին ու երկու տարի ընդմիջումից հետո նոր գային ու իրենց ուսումը շարունակեին. Իսկապես որ շատ անիմաստ մի օրենք էր սահմանվել: Փարկ Աստուծո՝ մեր ղեկավարները ուշ գլխի ընկան և վերջապես հասկանալով՝ փոխեցին այդ դաժան օրենքը, հնարավորություն տալու որ մեր երիտասարդները անհոգ կերպով շարունակել իրենց ոասումը և ավարտելուց հետո զինակոչվեն ավելի բարձր մակարդակով:
2. Արարատ Եղիկեան11:47 - 1 февраля, 2018
Հայոց բանակի 26-րդ հիմնադրության տոնի առիթով՝ բարի և խաղաղ ծառայություն եմ մաղթում Հայոց բանակին ծառայող ողջ անձնակազմի սպաններին և ծառայող մեր քաջ զինվորներին: Խոնարհվում եմ մեր զոված հերոսների շիրիմների առջև: Շնորհավոր տոնդ Հայոց զինվոր՝ քաջ եղբայր՝ մեր լեռ պաշտպան հերոսներ:
3. GB19:01 - 1 февраля, 2018
This is how our "squeezed" homeland survived, for centuries, where surrounding Armenia's mighty Empires gone with the wind!
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