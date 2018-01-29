В Бардзруни призывников провожали в армию всем селом

В приграничном селе Бардзруни Вайоцдзорской области проживает 400 человек. В январе отсюда призвали в армию двух юношей. Арсену и Норайру по 18 лет, обоих проводили на военную службу сегодня.

В селе существует интересная традиция проводов в армию. Мать Норайра рассказала, что односельчане, приходя в дом призывника, приносят с собой в подарок курицу. В свою очередь семья устраивает большое угощение, на которое приглашает все село.

Норайр (справа) с младшим братом и матерью

В Бардзруни, которое находится всего в нескольких сотнях метров от границы с Нахиджеваном, проводы в армию становятся настоящим праздником.

У 79-летнего деда Арменака шестеро внуков. Он с радостью провожает Норайра в армию, хотя в афганской войне потерял сына, дядю Норайра.

Именно его имя и носит парень. Несколько лет назад Арменак понес еще одну тяжелую утрату: от удара молнии в поле умер отец Норайра. “Если ты не можешь защитить отца и мать, то не сможешь защитить и родину. Человек должен чувствовать ответственность, в противном случае он ничего не сможет сделать”,- говорит Арменак.

Норайр с детства видел в доме военнослужащих. Это были не только друзья деда, но и незнакомые парни, которых часто принимали у себя дедушка и бабушка. В Бардзруни понятия “армия”, “солдат”, “позиции”, “граница” неотделимы от будничной жизни. В горах напротив села армянские позиции, на противоположной стороне – позиции противника и населенные пункты Нахиджевана. “Военная служба – это долг, который мы должны выполнить,- говорит Норайр. – Те, кто живут в этом селе, знают, что они бойцы, и знают, ради чего идут в армию”.

В день проводов все село собралось за столом, установленном дедом Арменаком на дороге в Бардзруни. На одной стороне стола написано “Добро пожаловать!”, на другой – “В добрый путь!” Здесь призывники обязательно выпускают из автомата несколько очередей. По словам Норайра, это как бы первое боевое крещение. Однако сам Норайр впервые выстрелил из автомата в 12-13 лет, а в школе на уроке военного дела они учились разбирать и собирать автомат, военный комиссариат же организовал для учеников поход в стрельбище.

У въезда в село стоит часовня 19-го века. В 2002-ом она была отреставрирована. По соседству с часовней находится памятник ополченцам, погибшим при защите границ Бардзруни. Перед отъездом призывники ставят свечи в часовне.

В зале торжеств накрываются столы. Помогают все.

Население Бардзруни значительно сократилось. Об этом свидетельствует малочисленность молодежи. По словам Норайра, в селе осталось около 20 парней его возраста, остальные уехали вместе с семьями. Сам Норайр учится в медицинском университете в Ереване. Говорит, что с их курса в армию забирают 3-4 ребят, остальные освобождены от воинской службы.

Благословение

Норайр предпочел бы пойти в армию после окончания университета. Он считает, что тем, кому предстоит учиться 7-8 лет, правильнее было бы разрешить завершить учебу. Норайр планирует стать челюстно-лицевым хирургом. По мнению моего собеседника, если б его призвали в армию в качестве врача, пользы было бы больше. В любом случае Норайр решил захватить с собой книги, чтобы читать в свободное время и не забыть полученные знания. Однако в отношении будущего он настроен не слишком оптимистично. Норайру очень хотелось бы работать по своей специальности в Бардзруни, но такой возможности нет. Так что придется переехать в город, как это сделали многие.

Младшему брату Норайра 16 лет, он будет призван в армию через два года. Норайр хотел бы хотя бы несколько дней прослужить с ним. Перед прощанием мать братьев взволнованно призналась, что воспитала сына-солдата по-матерински, поэтому очень хочет, чтобы в армии он научился тому, что она не смогла ему дать.

Арсен с семьей: перед прощанием

Матери

Фото: Акоп Погосян