Дача на Севане, персонал из 600 человек: привилегии для президента и премьер-министра

Министерство юстиции разработало проект закона о внесении изменений и дополнений в закон РА “О социальных гарантиях для лиц, занимающих государственные должности”. Законопроектом установлены социальные гарантии и привилегии для будущего президента и премьер-министра, председателей Национального Собрания и Конституционного суда и их семей.

Президент имеет право укомплектовать свой аппарат максимум 180 сотрудниками. Аппарат главы государства может иметь резервный фонд в размере не более 75 млн драмов в год. Средствами фонда будет распоряжаться президент.

Резиденция главы государства разместится в доме приемов правительства по адресу Маштоца, 47, по соседству с кондитерской “Пончиканоц”, которая в настоящее время капитально ремонтируется. Президенту будут также предоставлены служебный особняк в 4-ом корпусе здания по улице Дзорапи, 74 в Ереване, дача в 1-ом корпусе государственной дачи на Севанском полуострове, а также автотранспорт особого назначения. За состоянием здоровья президента будет следить его личный врач.

После отставки президенту будет предоставлен автотранспорт и по его желанию офис. Финансирование офиса вышедшего в отставку главы государства будет осуществляться за счет бюджетных средств, выделяемых аппарату действующего президента. Офис будет укомплектован не более тремя штатными единицами, включенными в штатное расписание аппарата президента РА.

Вышедшему в отставку президенту, за исключением случаев его смещения, будет назначена специальная пенсия в размере 70% от установленной законом должностной ставки главы государства.

Решение о местонахождении резиденции нового премьер-министра примет правительство. В любом случае с целью обслуживания премьера будет предоставлена резиденция по адресу Баграмяна, 26 в Ереване, где в настоящее время располагается резиденция президента.

Аппарат главы правительства может состоять по его усмотрению максимум из 600 сотрудников и иметь резервный фонд в размере 150 млн драмов в год, которым будет распоряжаться премьер.

Президент и премьер-министр будут соседями как по адресу Дзорапи, 74, так и на государственной даче на Севане. У премьера будут автотранспорт специального назначения, самолет и вертолет. За состоянием здоровья главы правительства будет следить его личный врач.

Премьер может полностью или частично отказаться от служебного особняка и дачи на Севане. Он также будет решать, кто из высокопоставленных должностных лиц может воспользоваться предусмотренными для него самолетом и вертолетом.

Председателям Национального Собрания и Конституционного суда будут предоставлены служебные особняки в Ереване с соответствующим обслуживанием. Решением премьера служебные особняки в Ереване могут быть выделены и другим высокопоставленным должностным лицам.

Спикер парламента может иметь резервный фонд в размере не более 50 млн драмов в год, которым он будет распоряжаться лично.

Закон вступит в силу со дня вступления в должность новоизбранного президента РА.