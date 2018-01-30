Конституционный суд РА удовлетворил иск общественной организации “Журналисты- расследователи”

Конституционный суд Армении 30 января рассмотрел поданный общественной организацией “Журналисты-расследователи” иск об определении соответствия Конституции Р положений 6-й и 7-й частей ст.68 Земельного кодекса РА. Суд признал противоречащей Конституции и недействительной ч.6 ст.68 Земельного кодекса, которой установлена закрытая аукционная продажа общинных земель.

Напомним, что с учетом “резонансности вопроса” судебное рассмотрение дела в соответствии с решением председателя КС от 27 сентября 2017 г. было проведено в устной форме. Длившийся более двух часов правовой спор завершился победой истца, представителями которого в суде были Артак Зейналян и Ара Казарян.

Ход судбеного разбирательства и подробности решения КС представим чуть позже.

ДОПОЛНЕНИЕ

Докладчик по делу, член КС Ким Балаян сообщил суду, что на подготовительном этапе рассмотрения иска был направлен запрос министру территориального управления и развития. В запросе, в частности, просили разъяснить, могут ли лица, не являющиеся стороной аукциона земель, участвовать в торгах. Ответ был отрицательный. Просили также уточнить, могут ли не являющиеся стороной аукциона лица требовать проведения аудио- и видеозаписи. На этот вопрос также был дан отрицательный ответ.

Представитель истца, юрист, депутат Национального Собрания Артак Зейналян представил суду обоснования иска. “Земля – национальное богатство и собственность народа”,- напомнил юрист. Община имеет право отчуждать имущество по своему усмотрению, но чтобы иметь такую возможность, она должна контролировать процесс отчуждения имущества. Однако община не может реализовать свое право, так как ч.6 ст.68 Земельного кодекса РА устанавливает: “Прием заявок и регистрация участников прекращаются за три дня до проведения аукциона. Аукцион проводится в закрытом режиме, в нем участвуют только зарегистрированные лица, организатор и аукционист”.

Ч.7 той же статьи прописывает: “С момента начала аукциона вход в зал запрещен”.

Адвокаты Артак Зейналян и Ара Казарян (слева)

Ара Казарян, отвечая на вопросы суда, сообщил, что получение информации они рассматривают как средство достижения цели. Община пытается контролировать отчуждение имущества, и для нее важно не то, кто приобретает имущество, а как как оно приобретается. Журналисты хотят видеть, что происходит внутри, а внутри нарушается закон. Указанный закон, устанавливая абсолютный запрет, нарушает право общины.

Ара Казарян подчеркнул, что присутствие институтов гражданского общества, журналистов на аукционных продажах земель, их изучение и освещение необязательно должно приводить к раскрытию злоупотреблений или коррупционных явлений. Это может привести к выявлению примеров “хорошего управления”, что тоже важно с точки зрения формирования у жителей общины избирательной воли, гражданской позиции по отношению к качествам управления общинных властей.

Это участие должно быть подкреплено следующими способами:

а) повышение уровня прозрачности и содействие участию населения в процессе принятия решений,

б) обеспечение эффективного доступа населения к информации.

Председатиельствовавший на заседании председатель КС Гагик Арутюнян сообщил, что от ответчика по данному делу, которым было признано Национальное Собрание, получено заключение, заверенное председателем НС. В нем говорится, что ответчик согласен с точкой зрения истца о признании ч.6 ст.68 Земельного кодекса антиконституционной. Однако в ходе судебного разбирательства представитель НС изменил свою позицию, сообщив, что проблема в правоприменяемой практике и что указанная статья не имеет противоречий с Конституцией.

Судьи выразили недоумение по поводу ответа представителя и попытались с помощью вопросов уточнить, когда изменилась его точка зрения по рассматриваемому вопросу и что КС должен принять за основу – представленное в суд письменное заключение, заверенное председателем Национального Собрания, или высказанная в суде точка зрения представителя НС.

Представитель НС сообщил, что заключение было составлено 2 месяца назад, после чего они продолжили изучение изложенных в иске требований и пришли к другому выводу. Представитель НС попросил суд взять за основу высказанную в ходе устного рассмотрения дела его точку зрения как позицию Национального Собрания.

В ходе судебного разбирательства вновь долго обсуждались правовые термины “участие” и “присутствие” на аукционе, ставшие предметом рассмотрения еще в Административном суде. Законодатель использовал термин “участие в аукционе”, который касается зарегистрированных, имеющих право считаться победителями аукциона лиц, организатора и аукциониста и не касается не имеющих такого статуса лиц, в частности представителей институтов гражданского общества, журналистов и др.

“Закон не дает возможность посторонним лицам участвовать в аукционе, и наша цель – пробить эту стену”,- заявил А.Зейналян.

Суд попросил представителей истца уточнить следующее: если аукцион не будет закрытым, какие последствия можно устранить и с помощью какого правового инструмента можно аннулировать результаты аукциона. Представители истца сообщили, что такое право имеют только участники аукциона.

Спустя несколько часов Конституционный суд огласил заключительную часть решения, согласно которой положение ст.68 Земельного кодекса об организации и проведении аукциона, первый абзац 6-ой части – “в закрытом аукционе участвуют только зарегистрированные лица, организатор и аукционист” – сегодняшним решением КС РА были признаны противоречащими ст.42 – о свободе высказывания мнения, ст.78 – о принципе соразмерности и ст.79 – о принципе конкретности и объявлены недействительными.

Конституционный суд также решил, что оспариваемое ОО “Журналисты-расследователи” положение о том, что “с момента начала аукциона вход в зал запрещен”, прописанное в первом абзаце ст.68 Земельного кодекса РА, соответствует Конституции в рамках представленных в решении позиций.