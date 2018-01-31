“Оккупирующие” реку Мегригет: с кем ведут борьбу мегринцы?

Строящаяся на реке Мегригет очередная ГЭС возмутила жителей одноименной общины. Они решили не допустить строительства. 23 февраля люди перекрыли межгосударственную дорогу Мегри-Ереван.

Руководитель общины Мхитар Закарян призвал участников акции протеста встретиться с представителями ГЭС и выслушать их обоснования. Встреча, однако, не убедила мегринцев, и когда замдиректора ГЭС Грач Овсепян начал давать очередные обещания, они покинули зал. Было решено временно приостановить строительство гидроэлектростанции.

Комиссия по регулированию общественных услуг выдала ООО “Грин паур” лицензию на строительство ГЭС на реке Мегригет. В 2017-209 гг. компания должна построить малую ГЭС “Мегри-2” мощностью более 2000 кВт. Проект строительства прошел экологическую экспертизу и получил положительное заключение.

Хотя в день проведения акции протеста жители Мегри заявили, что публичного обсуждения не было и они не участвовали в какой-либо встрече, в заключении Министерства охраны природы говорится, что “органы местного самоуправления и общественность дали согласие на предусмотренную деятельность”. Заключение было выдано 19 июля 2017 г.

ООО “Грин паур” уже эксплуатирует на реке Мегригет ГЭС “Мегри-1”, мощность которой 2400 кВт. Еще одну ГЭС мощностью свыше 3300 кВт компания строит на притоке Мегригета Таштуне, в результате чего половина Таштуна направлена в трубопровод.

Официально акционером “Грин паур” является Акоп Тадевосян. Во время проведения акции местные жители в качестве владельца ГЭС называли председателя Следственного комитета Агвана Овсепяна. Программу компании представил заместитель директора Грач Овсепян. Какая связь существует между Акопом Тадевосяном и Агваном Овсепяном?

После того, как пресса написала писать о бизнесах семьи Овсепянов, Акоп Тадевосян стал также акционером ООО “Телия Майнинг”, принадлежащего ранее младшему сыну Агвана Овсепяна Мисаку Овсепяну. Напомним, что ООО “Телия Майнинг” тоже строит ГЭС.

Решением правительства от 18 мая 2017 г. срок уплаты НДС на товары, импортируемые ООО “Грин паур”, отложен на 3 года.

Протяженность реки Мегригет 36 км. По данным КРОУ, на реке уже действуют 4 ГЭС.

ГЭС “Мегри-1” мощностью 2400 кВт, принадлежащая ООО “Грин паур”, действует с 2017 г.

Официальным акционером компании является вышеупомянутый Акоп Тадевосян.

ГЭС “Мегри” мощностью 840 кВт ООО “Кью-аш”– одна из первых ГЭС, построенных на реке Мегригет. Она действует с 1999 г. Акционером является Никита Григорян, директором – бывший депутат парламента Давид Матевосян.

ГЭС “Нжде” мощностью 1732 кВт, принадлежащее ООО “Сар-Руб”, действует с 2012 г.

Акционеры ГЭС – Алвард Геворкян и Жанна Овсепян, которым принадлежат соответственно 60% и 40% акций. Алвард Геворян – жена акционера и директора ООО “Мегринское ДСЭП” Азата Гаспаряна, а Жанна Овсепян – жена директора компании Борика Саркисяна.

ГЭС “Кантех” мощностью 4200 кВт, принадлежащее ООО “Гелегузан”, действует с 2013 г.

Собственником этой ГЭС является житель села Мхчян Ашот Варданян. В 2014 г. премьер-министр Овик Абрамян назначил своего односельчанина в.и.о. директора госучреждения ”Офис реализации программ экономического развития сельских территорий”. Сейчас Ашот Варданян занимат должность директора Агентства развития программ “ГТТЗ”. В октября 2015 г. Варданян оформил свою долю компании на сына, Давида Варданяна.

Если суммировать протяженность трубопроводов 4 ГЭС, то окажется, что 7 километров реки уже перегружено гидроэлектростанциями. А если учесть также 2-километровый трубопровод строящейся ГЭС, то окажется, что 25% Мегригета, за исключением экологического пуска, будет протекает не по своему естественному руслу, а через трубопровод.