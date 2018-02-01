Воскресенье, 25 февраля
Экология

Рядом с национальным парком “Аревик” будут искать золото



В 2018-2020 гг. на территории Хдебанцского рудопроявления в Сюникской области будут осуществляться геолого-разведочные работы по оценке запасов золота.

Основанное летом 2017 г. ООО “Ниг майнинг” представило в Министерство охраны природы проект, предусматривающий проведение геолого-разведочных работ в юго-восточной части Мегринского региона. Подлежащее изучению рудопроявление находится на возвышенной части горного хребта и связано с населенными пунктами грунтовыми и засфальтированными автодорогами.

Если говорить более конкретно, то Хдебанцское рудопроявление площадью 5,3 кв.км находится в 7 км к северу от села Шванидзор и в 20 км к востоку от села Личк.

Территория, которая должна быть изучена, расположена на юге флористического района в Мегри, на высоте 1600-2500 м над уровнем моря, чем и обусловлено биоразнообразие поля рудопроявления.

И хотя в проекте говорится о разнообразии флоры и имеющихся на данной территории эндемических и внесенных в Красную Книгу видах растений, компания убеждена, что ее деятельность не нанесет ущерб природе.

Более того, отмечается, что густые широколиственные леса, узкие глубокие ущелья с быстрыми ручьями, влажные поляны являются хорошим пристанищем для живущих здесь представителей животного мира.

Запрашиваемая для геологических изучений территория на юге примыкает к территории национального парка “Аревик”.

Акционером ООО “Ник майнинг” является 24-летний Вардгес Асланян, зарегистрированный в селе Воскеат Армавирской области. В день регистрации  компании, 6 июля 2017 г., по тому же адресу – ул.Хоренаци, 27, кв. 64 – было зарегистрировано и ООО “Вива майнинг”, которое, судя по названию, тоже занимается горнодобывающей деятельностью.

По адресу этой компании прописана и ее акционер Ануш Ованнисян, вместе с которой проживает 38-летний Мушег Асланян, являющийся, по всей вероятности,  ее сыном.

 


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Комментарии (2)
1. Գեւորգ Կիրակոսյան10:39 - 14 февраля, 2018
Իսկ էտ անուշիկներին մեկը չի հարցնում թե մինչեւ հիմա իրենք ինչով են զբաղվել, քանի տեղ են ոսկի գտել? Էս ազգն օրն օրի վրա խելառվում է աչքիս, պարապությունից ու պակասությունից է երեւի, կամ ագահության վիրուս է ընկել մեջներս: Ջեկ Լոնդոնի «Ոսկու տենդը» - ն եմ հիշում ակամա,՝ որտեղ գրագիր, ձախորդ հաշվապահ, գրագետ ու անգրագետ, համբալ ու ինտիլիգենտ թողնում են իրենց գործն ու քլունգ, լոպատկա առած, նետվում դեպի Ալյասկա ու «Էլդորադո»: Կեսը ճամփեքին են սառում, մյուսները սովից են կոտորվում, բայց գնում ու գնում են - սառուցյալ երկիրը քանդելու ու հարստանալու ...իսկ մեր երկիրը սառուցյալ չէ, քանդողներն էլ էքսկավատորներով են ոչ թե քլունգով: Երբ խելքի կգան հայերը?
2. Մինաս13:24 - 16 февраля, 2018
Իսկապես, ինչու մեկը չի ֆայմում հարցնի, թե այ տատի ջան, ոսկու հանքի հետ դու ինչ գործ ունես, կամ ոնց ես իմացել որ էտ ինչ քամբախում ոսկի կարող է լինել? Սա պարզապես նշանակում է, որ գործ ունենք պետական մակարդակի կոմիզմի հետ: Իսկ ինչու են այդ հեր օրհնած փողատերերն ու «ձեռներեցները» թաքնվում իրենց անմեղ ու անտեղյակ տատիկների քամակին, եթե մաքուր մարդիկ են? Իսկ գուցե այսպիսի վերսիա արժե քննարկել- հանքը բացում էս, տուշն ու աղմուկը գցում առասպելական պաշարների մասին, վարկեր ու պարտքեր վերցնում ու ... մեջտեղից ցրվում: Թող խեղճ նանեին միջազգային դատարան քարշ տան! Սրանից էլ լավ բիզնես ծրագիր!
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