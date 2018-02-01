Рядом с национальным парком “Аревик” будут искать золото

В 2018-2020 гг. на территории Хдебанцского рудопроявления в Сюникской области будут осуществляться геолого-разведочные работы по оценке запасов золота.

Основанное летом 2017 г. ООО “Ниг майнинг” представило в Министерство охраны природы проект, предусматривающий проведение геолого-разведочных работ в юго-восточной части Мегринского региона. Подлежащее изучению рудопроявление находится на возвышенной части горного хребта и связано с населенными пунктами грунтовыми и засфальтированными автодорогами.

Если говорить более конкретно, то Хдебанцское рудопроявление площадью 5,3 кв.км находится в 7 км к северу от села Шванидзор и в 20 км к востоку от села Личк.

Территория, которая должна быть изучена, расположена на юге флористического района в Мегри, на высоте 1600-2500 м над уровнем моря, чем и обусловлено биоразнообразие поля рудопроявления.

И хотя в проекте говорится о разнообразии флоры и имеющихся на данной территории эндемических и внесенных в Красную Книгу видах растений, компания убеждена, что ее деятельность не нанесет ущерб природе.

Более того, отмечается, что густые широколиственные леса, узкие глубокие ущелья с быстрыми ручьями, влажные поляны являются хорошим пристанищем для живущих здесь представителей животного мира.

Запрашиваемая для геологических изучений территория на юге примыкает к территории национального парка “Аревик”.

Акционером ООО “Ник майнинг” является 24-летний Вардгес Асланян, зарегистрированный в селе Воскеат Армавирской области. В день регистрации компании, 6 июля 2017 г., по тому же адресу – ул.Хоренаци, 27, кв. 64 – было зарегистрировано и ООО “Вива майнинг”, которое, судя по названию, тоже занимается горнодобывающей деятельностью.

По адресу этой компании прописана и ее акционер Ануш Ованнисян, вместе с которой проживает 38-летний Мушег Асланян, являющийся, по всей вероятности, ее сыном.