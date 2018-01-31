Технический сотрудник в 2016 году был уволен, но суд узнал об этом сегодня

Уголовное дело о создании в ЗАО “АрменТел” нелегального канала связи, в рамках которого обвинение выдвинуто бывшему директору Технического блока Владимиру Сачкову, топчется на месте. Сегодня в суде общей юрисдикции административных округов Кентрон и Норк-Мараш из назначенного судебного заседания состоялось лишь 28-е, которое продлилось около 15 минут.

Не состоялось и назначенное на 24 января судебное заседание, что было обусловлено неявкой прокурора и отсутствием нового договора с переводчиком.

На сегодняшнем заседании выяснилось, что соответствующий сотрудник Судебного департамента был освобожден от работы еще в 2016 г. Он должен был явиться в суд с целью изучения содержания представленного в качестве доказательства жесткого диска.

Следующее судебное заседание назначено на 7 февраля.

Напомним, что, согласно обвинению, группа из некоторых высокопоставленныых сотрудников ЗАО “АрменТел” и косвенно связанных с этой организаций лиц создала канал связи, который позволял принимать международные звонки иностранных операторов в обход расчетной системе компании. Нелегальный канал связи действовал в 2011-2013 гг. Деятельность группы нанесла ущерб как компании “АрменТел”, так и государству по части налогов.