Карен Карапетян поручил предпринять шаги по выполнению договоренностей, достигнутых в рамках форума в Давосе

Заседание правительства 1 февраля премьер-министр Карен Карапетян начал с ряда поручений. Первое из них касалось отчета исполнительных органов 2017 г. и работ в 2018 г.

Премьер коснулся также договоренностей, достигнутых в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

“Поручаю руководителю аппарата правительства, исполнительным директорам Центра стратегических инициатив и Фонда развития Армении в 7-дневный срок передать заинтересованным органам отчеты и общую информацию о результатах визита”,- отметил Карен Карапетян.

Глава правительства также поручил соответствующим ведомствам предпринять шаги по выполнению в конкретные сроки договоренностей, достигнутых в ходе визита в Давос, и развитию направлений сотрудничества.