Вопрос о предоставлении статуса особого проживания будет решать премьер-министр

Впредь решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса особого проживания будет принимать премьер-министр страны. Такое решение правительство приняло на сегодняшнем заседании по предложению заместителя начальника Полиции РА Вардана Егиазаряна.

Подготовка законопроекта обусловлена конституционной реформой 2015 года. В настоящее время решение о предоставлении или отказать в предоставлении особого вида на жительства принимает президент РА.

После принятия решения в закон РА “Об иностранцах” будут внесены изменения. В частности, из закона будет изъято положение о запрете на обжалование решения о предоставлении или отказе в предоставлении статуса особого проживания.