Самвел Карапетян намерен искать нефть и газ недалеко от Еревана

Владелец компании “Ташир групп”, предприниматель Самвел Карапетян намерен искать нефть и газ во 2-ом условном блоке Республики Армения.

Территория этого блока охватывает центральную часть страны: город Ереван, Армавирскую и Арагацотнские области целиком, Араратскую, Котайкскую и Ширакские области частично.

Общая площадь изучаемой территории, часть которой доходит до армяно-турецкой границы, составляет около 7250 кв.м.

Напомним, что ООО “Армянская компания нефти и газа” подала заявку на проведение геолого-разведочных работ в 1-ом и 3-ем подблоках, а сейчас также во 2-ом блоке.

Работы будут проводиться в 2018-2023 гг.

На первом этапе изучение местности геофизическим методами будет осуществляться на территориях общин Талворик, Хушакерт, Нор Амасия, Нор Армавир, Нор Кесария и Налбандян Армавирской области, общин Оргов, Бюракан и Техер Арагацотнской области, общины Егвард Котайкской области.

Цель этих работ – выявление наличия нефти и газа и их распределенность по глубине.