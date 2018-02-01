Внешняя торговля: ТОП-10 торговых партнеров Армении в 2017 году

Объемы внешней торговли Армении в 2017 г. составили 6,425 млрд долларов. Такие данные привела Национальная статистическая служба. По сравнению с 2016 г. объемы внешнеторгового оборота выросли на 26,9%.

30% от общего показателя пришлись на страны СНГ. Вес стран Евросоюза в объеме торговли Армении составил 24,3%, вес остальных стран – 45,7%.

Согласно представленным данным, в первую тройку торговых партнеров Армении вошли Россия, Китай и Швейцария с показателями 26,7%, 9,4% и 5,7% соответственно. В первую пятерку входят также Германия и Болгария.

Далее идут Иран, Грузия, Турция, США и ОАЭ.

По сравнению с 2016 г. торговый оборот между Россией и Арменией вырос на 26,1%, составив более 1.7 млрд долларов.

Торговый оборот с Китаем увеличился на 33,3%.

За этот же период объемы торговли с Швейцарией выросли в три раза, что обусловлено экспортом золота.

Существенный рост в пределах 70% зафиксирован и в торговле с Болгарией, США, Объединенными Арабскими Эмиратами.

Объемы торговли с Турцией выросли на 40,3%, с Ираном – на 10,1%.

Совсем иная картина складывается при изучении показателей экспорта и импорта.

По данным 2017 г. тремя ведущими рынками для экпорта из Армении являются Россия, Болгария и Швейцария. А по объемам импорта в первую тройку входят Россия, Китай, Турция.