Кишечная палочка, антибиотики, дрожжевые грибки: 7 из 10 образцов сметаны оказались небезопасными

На этот раз Hetq.am представил на лабораторную экспертизу образцы сметаны широко представленных на рынке 10 производителей.

В результате лабораторного исследования выяснилось, что установленным нормам соответствовали лишь 3 образца. В остальных 7 были обнаружены кишечная палочка, антибиотики, растительное масло, высокое содержание дрожжевых грибков.

!!! Партия сметаны, отправленная на экспертизу на момент публикации статьи, в магазинах уже отсутствует, так как срок хранения этого продукта составляет 6-10 дней.

Сметана – молочный продукт широкого потребления Существет ряд решений и правовых актов, устанавливающих, какой должна быть безопасная молочная продукция.

При производстве сметаны запрещено использование растительного масла, однако некоторые производители обходят этот запрет, так как растительное масло стоит дешево.

Для реализации на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продукты питания должны иметь знак Евразийского соответствия EAC (Eurasian Conformity), свидетельствующий о том, что данный продукт может появиться на рынке.

Образцы сметаны были переданы на экспертизу 17 января 2018 г.

На момент проведения лабораторного исследования все образцы соответствовали срокам хранения.

Экспертиза была проведена в лаборатории “Стандарт диалог” в соответствии с требованиями нормативных документов ТР ТС 033/2013 (“О безопасности молока и молочных продуктов”)

ОБРАЗЕЦ N1

Под первым номером экспертизу прошла сметана 20-процентной жирности компании “Чанах” (срок хранения 16.01.18-23.01.18). На маркировке отсутствовал знак EAC, что является нарушением требований нормативного документа ТР ТС 021/2011.

В результате экспертизы в сметане “Чанах” были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о нарушении санитарно-гигиенических норм. Таким образом, данный образец не соответствует установленным нормам и непригоден к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N2

Сметана “Марианна” (жирность 18%, срок хранения 16.01.18-27.01.18) компании “Дустр Марианна”, согласно маркировке, имеет знак EAC.

Лабораторное исследование показало, что в составе этого продукта содержится растительное масло, которое не разрешается использовать в производстве сметаны.

Из этого следует, что данный молочный продукт сфальсифицирован, так как в соответствии с законом РА “О безопасности пищевой продуции” его состав не соответствует маркировке.

Итак, сметана “Марианна” не соответствует установленным нормам и является сфальсифицированным продуктом.

ОБРАЗЕЦ N3

Под третьим номером экспертизу прошла сметана компании “Биокат” (срок хранения 16.01.18-21.01.18).

Согласно маркировке, продукт на 100% натуральный, жирность составляет 20%, есть знак ЕАС.

Экспертиза показала, что сметана “Биокат” соответствует установленным нормам и пригодна к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N4

По результатам лабораторного исследования сметана компании “Аштарак кат” жирностью 18% (срок хранения 16.01.18 - 25.01.18), на упаковке которой имеется надпись “Подари жизнь”, содержит 200 ГАМ/г дрожжевых грибков, что в 4 раза превышает допустимую норму.

Дрожжевой грибок – это показатель нарушений санитарно-гигиенических норм в производственном процессе.

Более того, продукция “Аштарак кат”, как и продукция компании“Марианна”, является не сметаной, а сметанным продуктом, поскольку содержит запрещенное к использованию в производстве этой продукции растительное масло, а потому по закону РА “О безопасности пищевой продукции” считается сфальсифицированным товаром.

Следовательно, данный продукт не соответствует установленным требованиям и непригоден к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N5

Под пятым номером экспертизу прошла сметана компании “Тамара” жирностью 20% (срок хранения 16.01.18 - 26.01.18).

Продукт имеет знак EAC. В результате экспертизы выяснилось, что сметана “Тамара” содержит антибиотик левомицетин - 0,0004294 мг/кг (допустимая норма для сметаны 0,0003 мг/кг. – Авт.).

Этот образец также не соответствует установленным требованиям и непригоден к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N6

Сметана “Сметана Масловна” компании “Тамара ев Ани” (срок хранения 16.01.18 - 22.01.18) имеет знак соответствия EAC.

Лабораторное исследование показало, что сметана “Сметана Масловна” соответствует установленным нормам и пригодна к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N7

В маркировке представленного на экспертизу сметанного продукта “Арзни Кат” жирностью 20%, призведенного ООО “Арзнинская племенная фабрика” (срок хранения 16.01.18 - 25.01.18), указано, что данный продукт является не сметаной, а сметанным продуктом.

Это значит, что наличие в нем растительного масла вполне допустимо. Тем не менее, производитель в обязательном порядке должен был проинформировать об этом потребителя. Между тем в маркировка сказано, что продукт содержит так же “сливочное масло”.

Этот образец имеет знак соответствия EAC.

В результате экспертизы выяснилось, что сметанный продукт торговой марки “Арзни кат”, девиз которой “Мы работаем честно”, содержит кишечную палочку, не соответствует установленным нормам, а посему непригоден к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N8

Сметана компании “Бонилат” 17-процентной жирности (срок хранения 17.01.18 - 26.01.18) имеет знак соответствия ЕАС.

В сметане “Бонилат”, на которой имеется надпись “100% натуральный продукт”, экспертиза выявила наличие дрожжевых грибков, содержание которых (700 ГАМ/г) в 14 раз превышало допустимую норму.

Данный продукт не соответствует установленным нормам и непригоден к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N9

Сметана компании “Марила” 18-процентной жирности (срок хранения 16.01.18 - 21.01.18) имеет знак соответствия ЕАС.

Экспертиза показала, что сметана “Марила” соответствует установленным нормам и пригодна к употреблению в пищу.

ОБРАЗЕЦ N10

Под десятым номером экспертизу прошла “Сметана московская отборная” 20-процентной жирности производства компании “Эчмиадзин кат” (срок хранения 17.01.18 - 27. 01.18).

Это единственный образец, который был изготовлен по стандартам ГОСТ 31452-2012. Имеет знак соответствия ЕАС.

Лабораторное исследование выявило наличие в данном продукте кишечной палочки, а также недопустимое количество дрожжевых грибков (600 ГАМ/г), которое в 12 раз превышало установленную норму.

Таким образом, данный продукт не соответствует установленным нормам и непригоден к употреблению в пищу.

“Когда люди покупают сметану, они должны быть уверены в том, что есть служба, которая защищает их интересы” . премьер-министр

Такое заявление сделал на заседании правительства 20 января премьер-министр Карен Карапетян, обращаясь к председателю Государственной службы безопасности пищевых продуктов Ишхану Карапетяну.

Спустя несколько дней после этого заседания мы получили протокол результатов лабораторного исследования, из которого следовало, что потребители покупали сметану с кишечной палочкой, антибиотиками, высоким содержанием дрожжевых грибков и растительным маслом.

Из десяти образцов сметаны пригодными к употреблению в пищу оказались лишь три образца – №3, 6, 9 (“Биокат”, “Сметана Масловна”, “Марила”).

В остальных семи образцах были выявлены нарушения.

Протокол лабораторной экспертизы см здесь

