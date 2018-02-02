Премьер-министр Армении не отрицает, что воспользовался услугой Самвела Карапетяна в нарушение закона

Благодаря сотрудничеству со своими зарубежными коллегами (“Investigative Dashboard” OCCRP) Hetq.am удалось найти самолет, на котором делегация во главе с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном 22 января отбыла из Еревана в Цюрих для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как известно, сайт аэропорта “Звартноц” и правительство держали втайне информацию об этом рейсе.

Маршрут самолета

Cамолет, на котором летела армянской делегация, был американской марки "Gulfstream G650”. Согласно сайту planefinder.net, ведущему наблюдение за полетами в онлайн-режиме, 20 января в 12.35 по ереванскому времени воздушное судно вылетело с московского аэропорта “Внуково” в Париж (аэропорт “Ле Бурже”), куда прибыло через три часа. Позже самолет взял курс на Ереван.

Утром 22 января делегация во главе с премьером вылетела с аэропорта “Звартноц” в Цюрих, где совершила посадку около 15.40 по ереванакому времени. Оставив делегацию в Швейцарии, "G650” вновь взял курс на аэропорт “Ле Бурже”.

Мальтийская регистрация

Судя по верхним снимкам, самолет совершает полеты под номером EMM 8. Это рейс зарегистрированной на Мальте компании "Emperor Aviation”.

В 2013 г. компанию основал грузин Ираклий Литанишвили. "Emperor Aviation” имеет офисы в городе Биркиркара на Мальте и Москве. Компания эксплуатирует самолеты бизнес-класса, которые принадлежат разным владельцам и зарегистрированы в основном на Мальте, организуя для желающих чартерные рейсы.

По сообщению “BizavNews”, “Emperor Aviation” применяет для регистрации самолетов интересный метод, используя распространенные термины VIP, CEO, LUX, BOY. Национальный код Мальты – 9Н, то есть бортовыми номерами воздушных судов становятся 9H-VIP, 9H-CEO и т.д.

“Согласитесь, что 9H-VIP, 9H-CEO, 9H-BOY или, например, 9H-LUX деликатно подчеркнут безупречный авиационный стиль собственника бизнес-джета”,- пишет “BizavNews”. Со своей стороны добавим, что среди владельцев, которые являются людьми небезызвестными, существует также тенденция использовать в регистрационном номере начальные буквы своих имен и фамилий. Так, зарегистрированный на Мальте самолеты российского композитора Игоря Крутого имели номера 9H-OKI и 9H-IKO.

Руководитель мальтийского офиса “Emperor Aviation” Аммр Шалади (Ammr Shaladi) еще в 2015 г. рассказал “BizavNews”, что они с успехом управляют самолетами бизнес-класса российских владельцев и намерены использовать эту практику для привлечения клиентов (сотрудничающих с ними собственников) из стран бывшего СССР.

9H-SSK

Самолет, на котором летела делегация во главе с К.Карапетяном, имеет регистрациоонный номер 9H-SSK. Аббревиатуру SSK можно расшифровать как Самвел Саркисович Карапетян.

В аэропорту Женевы, 13.10.2017

Снимки салона самолета подсказывают, что это именно тот самолет, фотографии с борта которого опубликовал премьер-министр.

Самолет был произведен в 2015 году американской компанией “Gulfstream Aerospace” (первоначально он имел американский регистрационный номер N695GA). В августе 2016 г. воздушное судно перешло в реестр самолетов Мальты под номером 9H-SSK. Он рассчитан на 13 пассажиров, может летать на расстояние до 13 тысяч километров.

Столкновение интересов и нарушение закона

После публикации Hetq.am прозвучали и такие мнения: разве плохо, что премьер-министр отправился в Швейцарию на роскошном самолете, ведь страна была представлена надлежащим образом, к тому же за полет не было уплачено из госбюджета, ведь в этом случае удалось сэкономить 15 тысяч долларов. Кто-то даже удивился: о каком столкновении интересов идет речь, если премьер – друг Самвела Карапетяна и крёстный свадьбы его сына.

Для начала поясним, что означает столкновение интересов. Это ситуация, при которой сталкиваются разные интересы одного и того же лица, и ему приходится делать выбор. В данном случае премьер и его команда должны были прибыть в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. На помощь поспешил друг главы правительства, отец его крестника, предприниматель Самвел Карапетян. И неважно, обратился ли к нему с просьбой премьер-министр или сам предприниматель предложил свою помощь.

Мы убеждены, что никто из делегации главы правительства не заплатил за рейс из собственного кармана. Это было бы нелогично по двум причинам: во-первых, очень трудно поверить, что Карен Карапетян (или кто-то из его команды) заплатил своему другу большую сумму за рейс, во-вторых, если поездка была платной, то существовал более доступный по цене вариант: можно было бы отправиться из Еревана в Цюрих через какую-либо европейскую страну, заплатив за билет бизнес-класса только для премьера. Напомним, что в декабре 2015 г. правительство заявило о намерении покупать для отправляющихся в командировку должностных лиц, в том числе министров, билеты на самолет только эконом-класса.

Возвращаясь к столкновению интересов, отметим, что вся проблема в следующем: услугой самолета воспользовался не рядовой гражданин Карен Вильгельмович Карапетян, отправлявшийся, скажем, на отдых в Швейцарию, а высокопоставленное должностно елицо, третий человек в государстве, которому при исполнении служебныых обязанностей оказал услугу один из крупнейших налогоплательщиков Армении, владелец компании “Электросети Армении”, крупный бизнесмен Самвел Карапетян. Разницу, думаем, почувствует даже человек с очень низким уровнем правосознания.

Чиновник, принимая какую-либо бесплатную услугу, как минимум берет на себя моральное обязательство ответить аналогичным образом, что порождает коррупционный риск. Есть хорошая поговорка: дружба дружбой, а служба службой.

В данном случае дружба и служба перемешались, так как Карен Карапетян предпочел принять предложенную ему услугу, чтобы быстро и комфортно добраться до нужного места.

Но поскольку в Армении для многих должностных лиц, а также для части общества столкновение интересов, этика и другие аналогичные понятия всего лишь аморфные слова, то обратимся к конкретным положениям закона.

В летевшем в Цюрих самолете было по меньшей мере четверо общественных служащих – премьер-министр Карен Карапетян, министр транспорта, связи и ИТ Ваан Мартиросян, советники премьера Армен Авак Авакян, Александр Хачатурян.

Согласно ст.23 закона “Об общественной службе”, общественным служащим и высокопоставленным должностным лицам запрещается в связи со своими служебными обязанностями принимать от других лиц подарки, суммы или услуги.

Вопросы без ответов

Мы направили премьер-министру письменный запрос, который содержал всего два вопроса.

1. Hetq.am нашел самолет “Gulfstream G650”, на котором возглавляемая Вами делегация 22 января вылетела из Еревана в Цюрих. Мы также знаем номер мальтийской регистрации, который подсказывает, что самолет является собственностью предпринимателя Самвела Карапетяна. Вопрос: Вам не кажется, что в данном случае имеет место столкновение интересов, которое выражается в том, что Вы как премьер-министр Армении воспользовались самолетом предпринимателя, имеющего многочисленные бизнесы в Армении.

2. По статье 23 закона РА “Об общественной службе” общественным служащим и высокопоставленным должностным лицам запрещается в связи со своими служебными обязанностями принимать подарки, суммы или услуги от других лиц. Не является ли факт принятия Вами услуги С.Карапетяна нарушением закона?

Правительство не ответило на наши вопросы, а это значит, что премьер-министр не отрицает факт столкновения интересов и нарушения закона. С другой стороны К.Карапетян не говорит, что он заплатил за услугу из своего кармана, тем самым подтверждая, что самолет обслужил возглавляемую им делегацию бесплатно.

Фото премьер-министра (в Национальном Собрании): Саро Багдасарян