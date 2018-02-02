Премьер-министр Армении выступил на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алмате

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сегодня выступил на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации» в Алмате.

Представляя цифровую повестку Армении, премьер-министр отметил, что в нашем понимании цифровая трансформация - это не только шаг к технологическому процессу, а единственный шанс в кратчайшие сроки стать государством с эффективным управлением и экономикой, подчеркнув, что есть здесь для нас альтернативы не существует.

«Сфера информационных технологий в Армении активно развивается. В последние годы в этой области у нас имеется ежегодный рост порядка 25%. В этом году мы еще не подвели окончательные итоги, но рассчитываем на рост в 28-30%», - отметил Карен Карапетян.

В своем выступлении глава армянского правительства коснулся также сферы образования, отметив, что у нас практически во всех школах, расположенных даже в самых отдаленных районах страны, преподаются шахматы, которые являются обязательным предметом, а также робототехника и информационные технологии, а в этом году в школах также внедряется предмет бизнес и финансы.



Карен Карапетян также представил участникам форума деятельность Центра Креативных технологий ТУМО, подчеркнув, что в 2016 году он был признан лучшей инновационной школой мира. «На данный момент центр расширяется не только внутри страны, но и за его пределами. Так буквально на днях мэрия Парижа сообщила о том, что вскоре этот центр будет открыт и у них», - сказал глава армянского правительства.

Обратившись к цифровой повестке, премьер-министр Армении подчеркнул, что на данный момент происходит ускоренное продвижение по 6 основным направлениям цифровой трансформации:

• цифровое правительство

• цифровые навыки

• инфраструктура

• кибербезопасность

• частный сектор

• институциональные основы.

«С целью эффективной координации продвижения национальной цифровой повестки, Правительство Армении в 2017 году учредило Фонд «Цифровая Армения», была проработана программа развития «Повестки цифровой трансформации Армении до 2030 года». Согласно Цифровой Повестке к 2030 году мы намерены достичь 100%-го показателя по линии услуг «государство - бизнес» и 80%-го цифрового взаимодействия по линии услуг «государство - бизнес», - заявил Карен Карапетян.

В конференции приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза и международные эксперты в сфере информационных технологий.