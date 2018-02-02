Присоединения к ЕАЭС: экономическое развитие Армении за три года

Как это начиналось

На состоявшейся 3 сентября 2013 г. встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным президент Армении Серж Саргсян заявил, что Армения хочет присоединиться к Таможенному союзу (в дальнейшем из ТС вырос Евразийский экономический союз).

Уже в январе 2015 г. Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), став вместе с Беларусью, Казахстаном и Россией полноправным членом этой организации. Было заявлено, что с приходом на единый рынок ЕАЭС, имеющего 170-миллионное население, Армения берет на себя соответствующие обязательства. В дальнейшем союз пополнился Киргизией, и сегодня этот рынок имеет более чем 180-миллионное население.

После сделанного в 2013 г. заявления президента Саргсяна в Армении начались бурные обсуждения о том, насколько выгодна для страны эта сделка. Эти обсуждения продолжаются до сих пор. Один из главных вопросов состоит в том, какая ситуация могла сложиться, если бы Армения не вступила в ЕАЭС. В 2015-ом, в первый год членства в ЕАЭС, был зафиксирован спад ряда экономических показателей. Этот год совпал с периодом ухудшения экономической ситуации в России, что в основном было обусловлено введенными Западом санкциями против этой страны, а также падением мировых цен на нефть. В связи с этим власти Армении заявляют, что если бы страна не вступила в ЕАЭС, экономическая ситуация у нас была бы хуже. Министерство международной экономической интеграции и реформ заказало консалтингово-аналитической компании “Аваг солюшнс” аналитическое исследование воздействия членства в ЕАЭС на экономику Армении. На основе данных за первое полугодие 2015 г. был составлен доклад. И хотя в нем не содержатся конкретные выводы, основная идея опять-таки сводится к тому, что если бы Армения не вступила в ЕАЭС, экономика страны могла пострадать. В частности, было подчеркнуто, что в случае отказа Армении от членства в ЕАЭС повысилась бы стоимость импортируемого из России газа.

Между тем основные противники членства в Евразийском экономическом союзе считают, что тем самым Армения увеличила свою экономическую и политическую зависимость от России и стала более чувствительной к происходящим в России экономическим потрясениям.

В действительности дать четкие ответы на вопросы о том, остаться или выйти из ЕАЭС, выиграла Армения от членства в этой структуре или нет, невозможно, поскольку и сторонники, и противники вступления в страны в Евразийский экономический союз имеют свои аргументы и контраргументы.

Бывший премьер-министр РА, экономист Грант Багратян считает, что Армения не должна была вступать в ЕАЭС без уточнения вопросов, связанных с таможенными пошлинами. По словам Багратяна, нужно было выбрать такие таможенные пошлины, которые с точки зрения внешнеэкономических связей создали бы для страны равные возможности в сфере торговли с Россией, Европейским союзом, США, Ираном и Грузией. По мнению экс-премьера, в результате членства в ЕАЭС Армения в работе с рядом стран лишилась таможенных льгот.

Руководитель исследовательского центра “Альтернатива”, экономист Татул Манасерян считает, что присоединение к ЕАЭС открыло для Армении новые возможности. “Армения, например, может стать мостом между ЕАЭС и Ираном. Главное, чтобы ЕАЭС и Иран имели соглашение о свободной торговле. В Иране есть 80-миллионный рынок, и ни в коем случае нельзя упускать возможность заключения соглашения о свободной торговле с этой страной”,- подчеркнул экономист.

Посмотрим, какие экономические показатели были зафиксированы в Армении после вступления в ЕАЭС.

Экономический рост

Первые два года после вступления в ЕАЭС в Армении наблюдались низкие темпы экономического роста. В частности, по данным Национальной статистической службы (НСС РА) в 2015 г. экономический рост в стране составил 3,2%, который в 2016 г. упал до 0,2%. Для сравнения отметим, что в 2013 г. этот показатель составлял 3,3%, а в 2014-ом – 3,6%.

Примечательное заявление об экономическом росте сделал в августе 2016 г. президент РФ Владимир Путин. На встрече с Сержем Саргсяном Путин отметил, что после членства в ЕАЭС ВВП Армении вырос на 10%.

Это стало настоящей головоломкой для армянских экономистов, да и просто для тех, кто интересуется этой сферой, поскольку так и не выяснилось, на основании каких расчетов было получен 10-процентный рост.

Здесь есть и второй вопрос: в какой степени экономический рост Армении обусловлен членством в ЕАЭС? Если членство действительно оказывает значительное воздействие, то получается, что оно было довольно отрицательным и в 2015-ом, и гораздо больше в 2016-ом, поскольку темпы экономического роста в стране упали. Однако связывать экономический рост только с ЕАЭС было бы субъективно, так как Армения экономически зависит также от международных факторов. Например, от ситуации на международном рынке меди, поскольку медь занимает ведущее место в составе армянского экспорта. Кроме того, существует зависимость от внутренних факторов.

А в 2017 г. темпы экономического роста, согласно национальной статистике, выросли. И хотя годовые результаты пока не опубликованы, ожидается, что экономический рост составит порядка 7%.

Внутри структуры Армения ведет активную торговлю только с Россией

Внутри Евразийского экономического союза Армения поддерживает активные торговые отношения только с Россией. Когда Армения только изъявила желание вступить в ЕАЭС, власти заявили, что это откроет широкий рынок в первую очередь перед армянскими экспортерами и будет стимулировать местное производство. Говорилось об ожидающемся резком росте экспорта в РФ. Однако эти надежды не оправдались уже в 2015-ом году.

Согласно данным Национальной статистической службы Армении, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. экспорт из РА в Россию сократился более чем на 20%. Это было вызвано в основном ухудшением экономической ситуации в России и падением курса рубля. Что касается общего экспорта из Армении, то в 2015-ом он сократился на 4%.

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. был зарегистрирован рост экспорта на 20%. В частности, объемы экспорта в Россию выросли более чем на 50%. Заметим, однако, что рост экспорта был обусловлен резким падением показателей предыдущего года. Это значит, что для сравнения был выбран низкий показатель.

В 2017 г., согласно официальной статистике, экспорт из Армении вырос на 25,2%. В частности, в отношении России этот показатель составил 44,6%.

Что касается остальных стран-партнеров по ЕАЭС, то Армения не ведет с ними активную внешнюю торговлю. Для сравнения отметим, что в 2017 г. доля России в общем объеме торговли Армении составила 26,7%, доля Беларуси – 0,7%, доля Казахстана - 0.1%. Что касается Киргизии, то доля этой страны настолько мала, что даже не представлена отдельной строкой в докладе официальной статистики.

Таким образом, несмотря на трехлетнее членство в ЕАЭС, Армения ведет активную торговлю только с Россией.

В целом, в 2017 г. доля стран СНГ, среди которых следует иметь в виду главным образом Россию, во внешней торговле Армении составила около 30%. Для сравнения отметим, что на страны ЕС пришлось около 24%. В указанном году экспорт из Армении в страны СНГ вырос на 40,3%, в страны ЕС – на 32,2%.

Трансфертные потрясения

Каждый год Армения получает из-за границы крупные объемы денежных средств в виде банковских переводов физических лиц. При этом значительный вес имеют трансферты из России. Это те суммы, которые присылают своим родственникам в Армении работающие в РФ армяне. Многие семьи в Армении живут именно за счет трансфертов, являющихся для них основным источником дохода.

Чрезвычайно трудным для этих семей стал 2015-й год, когда присылаемые из России суммы резко сократились, так как девальвация рубля оказала крайне негативное воздействие на заработки армян в этой стране. В 2015 г. денежные переводы в Армению составили сумму, эквивалентную 1,6 млрд долларов, что на 0,5 млрд, или на 23%, меньше показателя 2014 г. Переводы только из России составили более 1 млрд долларов, сокращение – 0,5 млрд долларов, или более 35%.

Этот процесс продолжался до 2016 г., но уже более медленными темпами. В годовом разрезе трансферты сократились на 6%. Суммы, которые поступали только из России, составили около 897 млн долларов, что на 11% меньше, чем в 2015 г.

В 2017-ом был зафиксирован рост трансфертов. Как отметили в Центральном банке Армении, в условиях идущей на убыль инфляции российский рубль продолжает укрепляться. В 2017 г. банковские переводы физических лиц из-за границы в Армению достигли более 1,7 млрд долларов, что на 224 млн долларов, или примерно на 16%, больше, чем в 2016 г. Из России было переведено около 1 млрд долларов. Рост составил 168 млн долларов, или 18,7%.

Подписание Соглашения с Европейским союзом

Ряд армянских экспертов, выступающих против членства Армении в ЕАЭС, неоднократно отмечали, что присоединение к Евросоюзу создало бы для Армении более благоприятную ситуацию.

24 ноября 2017 г. между Арменией и Европейским союзом было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Четвертый раздел Соглашения посвящен экономическому сотрудничеству. В нем затрагиваются вопросы внешней торговли, таможенной сферы, энергетики, инвестиций, налоговой системы, макроэкономической политики и других отраслей экономики.

Однако эксперты пока затрудняются четко прогнозировать, какие результаты даст в будущем это соглашение, поскольку после его подписания прошло мало времени. В любом случае Соглашение об ассоциации с ЕС в Армении было воспринято преимущественно положительно.

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