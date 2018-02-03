ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз

В период с 28 января по 3 февраля оперативно-тактическая ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил оставалась относительно спокойной. Обэтом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

В указанный период противник нарушил режим прекращения около 150 раз, произведя в направлении армянских позиций более 1500 выстрелов из стрелковых видов оружия.

Подразделения Армии обороны в основном воздерживались от ответных действий и предпринимали необходимые шаги по организации надежной обороны боевых позиций.