Авиация в Карабахе: материально-техническая база, закупки и кадры

Дмитрий Атбашьян

Часть 1

Материально-техническая база авиации НКР

Осень-зима 2009-2010 гг. ушли у Д. Атбашьяна на анализ природно-климатических условий и рельефа местности района полетов НКР. Были изучены и соответствующие изыскания ГосНИИ “Аэропроект”, согласно которым использование традиционных систем точного, инструментального захода на посадку, типа ILS, в аэропорту “Степанакерт” невозможно. К тому времени, в мировую авиацию начали входить новые системы точной аэронавигации, основанные на спутниковых технологиях RNAV и GBAS.

Д. Атбашьян провел большой объем расчетов для определения безопасных траекторий захода на посадку и снижения в районе аэродрома и нашел эти траектории с обоими курсами посадки. Были рассчитаны безопасные траектории взлета и выхода из района аэродрома, в том числе и при отказах авиадвигателей самолетов. В расчетах он использовал новые для него компьютерные программы “Global Mapper” и “Mapinfo”.

Все это дало уверенность в возможности обеспечения в аэропорту “Степанакерт” точного, инструментального захода на посадку в сложных метеорологических условиях и ночью, позволила определить состав и точную конфигурацию радионавигационного, светосигнального, метеорологического, связного и другого оборудования аэропорта, а также геометрических характеристик его летного поля (ЛП), взлетно-посадочной полосы (ВПП) и полос воздушных подходов.

Были определены и типы самолетов по взлетному весу и скоростям полета по этим траекториям.

В декабре 2009 г. в Степанакерт приезжала группа “специалистов” во главе с самим А. Мовсесяном, отстаивающим на приеме у Президента тезис о возможности полетов в Степанакерт только в простых метеоусловиях, днем, визуально. Среди них лишь один – Г.С., инженер из “АРМАТС”, соглашался с планами использования здесь GBAS, а в дальнейшем помогал во всех делах и, в особенности, в приобретении, конфигурировании и монтаже новейшей, многопозиционной, радиолокационной системы P3D.

А. Мовсесян же, за прошедшее с 2004 г. время, из простого неуча превратился в воинствующего недоучку, с претензиями на профессионализм.

На протяжении всего последующего времени, он, при каждом приезде в Карабах, на каждом шагу, оспаривал буквально каждое техническое решение по всем вопросам развития аэропорта, перепланировки аэровокзала, его строительства и оснащения технологическим оборудованием, развития аэронавигационной инфраструктуры района полетов и даже разработке схем захода на посадку, в которых ничего не смыслил. Не гнушаясь примитивной лжи, он говорил Б. Саакяну, что, например, GBAS - станция, установленная в аэропорту - не сертифицирована, хотя Д. Атбашьян показывал ему соответствующие сертификаты лично.

Имея прямой выход на Президента Армении С. Саргсяна, он подпитывал его негативной информацией о делах в карабахской авиации. Очевидно, эта информация и формировала у С. Саргсяна соответствующее отношение к аэропорту “Степанакерт” и планам развития гражданской авиации в НКР.

Так, во время одного из посещений аэропорта, прогуливаясь в сопровождении Б. Саакяна и Д. Атбашьяна по аэровокзалу, С. Саргсян выразился в отношении его размеров: “Нью Васюки”, хотя его внутренние, микроскопические помещения не соответствовали никаким нормативам и при монтаже оборудования в них счет шел буквально на сантиметры.

Чуть позже, на совещании в учебном классе, в присутствии Президента, Премьер министра НКР, ряда министров и других, высоких должностных лиц НКР, он поднял на смех некоторые из планов Д. Атбашьяна по развитию аэропорта...

Однако Президент Нагорно-Карабахской Республики, Б. Саакян, демонстрируя полное доверие Д. Атбашьяну, поддержал все его планы и начинания по созданию навигационной инфраструктуры, реконструкции и перевооружению аэропорта и обеспечил их финансирование из резервного фонда Правительства НКР.

Первые помощники

В мае 2010 г. к работам в НКР подключились еще 3 специалиста из бывших работников армянского управления ГА: Норайр Сафарян (Норик), Геворг (Гагик, как его все называли) Казарян и Зораб (Зорик) Зурабян.

Все трое, в последствии, внесли в общую копилку дел для будущей карабахской авиации заметный вклад, что позволило, по выражению Б. Саакяна, “в рекордные для НКР сроки, освоить рекордный объем средств” и уложиться в отведенное для пуска аэропорта время – до 9 мая 2011 г.

Закупки оборудования

К этому времени Д. Атбашьян уже вступил в переговоры и переписку с рядом фирм - производителей наземной техники и оборудования со всего света, число которых постепенно превысило 60.

В силу непризнанного международного статуса НКР, все контракты на закупки радионавигационного, связного, светосигнального, метеорологического, аэропортового и другого оборудования было решено производить через НАА - Национальную авиационную ассоциацию, которую Д. Атбашьян возглавлял, и с которой Правительство НКР подписало специальный договор.

С его подачи и по договоренности президентов Армении и Карабаха, вся эта техника, оборудование и материалы, пересекающие границу Армении, не облагались таможенными пошлинами и налогами. Это позволило сэкономить около 30% средств, выделенных на эти цели напрямую и, примерно, 10% косвенных затрат, а также упростило и ускорило все процессы, связанные с растаможкой и логистикой. Кроме того, статус НАА, как общественной организации, не преследующей извлечение от своей деятельности финансовой прибыли, по закону освобождал ее от уплаты НДС, что также экономило “время и деньги”.

А дальше пошла череда из десятков контрактов, каждому из которых предшествовал анализ “цена - качество” и маркетинговые исследования, переписка, переговоры, подписание контрактов, а затем - их финансирование, контроль за исполнением, по срокам, качеству и т. д.

А затем, организация перевозки оборудования в Ереван.

А в завершение - приемка оборудования в Ереване, возня с документами и отправка его в Степанакерт, а потом - сломя голову, возвращение в Степанакерт, перечисление денег за таможенные услуги на банковский счет НАА, и назад, в Ереван, для завершения расчетов с таможней.

Перевозки в Степанакерт несколько раз осложнялись отказом водителей, по политическим причинам, или по состоянию дорог, ехать в Карабах...

А потом, уже в Степанакерте, встреча и приемка груза. Первые несколько месяцев Д. Атбашьян был вынужден и эту часть работы проводить лично. Бывали дни, когда он в одни сутки успевал съездить из Степанакерта в Ереван и обратно 2 раза. А дорога эта славилась сложностью и опасностями, в особенности зимой, из-за частых туманов и гололеда.

Но осенью 2010 г. сами таможенники подсказали ему, что он может ереванскую часть работы с ними поручить своему представителю с доверенностью и печатью. Им стал Гарик Мкртчян - бывший штурман его экипажа...

Особая тема - опасения, как бы “не кинули” - не обманули. А такие попытки были со стороны многих фирм, использовавших разночтения в английском и русском текстах, терминологических трактовках в словарях Incoterms, в лазейках законодательства разных стран, а то и простыми подлогами поддельных документов. От этого - постоянная тревога и напряженное ожидание какого-нибудь упущения и последующих неприятностей.

А еще, оглядка на возможные подозрения в каких-нибудь махинациях. Вокруг идут процессы обогащения чиновничества: “откаты”, “распилы” и каждый может подумать о каждом, что угодно. Д. Атбашьян противопоставил этому максимальную открытость и прозрачность своей работы, а все банковские операции организовал таким образом, чтобы все деньги, поступающие на банковский счет НАА со счетов Правительства НКР, тут же переправлялись продавцам оборудования, безо всяких комиссионных и премиальных выплат.

По поручению заместителя Премьер-министра НКР, Спартака Тевосяна, эти операции непосредственно проводила Сильва Меликян - начальник отдела методологии бухгалтерского учета и аудита правительства НКР. Она же и обеспечила четкий учет движения денег и поступающего оборудования, которое в кратчайшие сроки передавалось пользователям...

В свою очередь, параллельно, Д. Атбашьян вел собственный, компьютерный учет всех переговоров, переписки, контрактов, планирования и исполнения денежных, транспортных и технических операций по поставкам всего закупаемого оборудования. Соответствующая папка в его компьютере “весила” 7,7 Гбт. при общем размере папки “НКР” более, чем 33 Гбт.

В итоге, вся закупочная кампания, длившаяся, в основном, в течение 2009 и 2011 годов, прошла без существенных проблем и нареканий.

Обучение кадров

Во всех контрактах с поставщиками оборудования предусматривалось теоретическое и практическое обучение, а также сертификация персонала, связанного с использованием и обслуживанием этого оборудования, на месте, в аэропорту “Степанакерт”.

Все это проходило в специальном, компьютеризированном классе с интерактивной доской. Его оборудование, в приоритетном порядке, было приобретено, освоено в эксплуатации и запущено в первую очередь.

Здесь же проводились экзамены и сертификация персонала. Таким образом, в авиации НКР в полной мере был реализован принцип “сертифицированный персонал - на сертифицированном оборудовании”.

В этом же классе проводились разборы, важные встречи и совещания, в том числе с участием президентов Армении и НКР, и на международном уровне.