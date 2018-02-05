Старший сын Армена Саркисяна не зарегистрирован в Армении, но является гражданином РА – разъяснение

Поправка. В заголовок и текст статьи внесено изменение. Ранее мы писали о том, что Нуне Саркисян не зарегистрирована в реестре армянских избирателей и не состоит на учете в Армении, поскольку поиск в реестре избирателей мы вели с использованием официальных источников (в том числе представленных в Комиссию по этике высокопоставленных лиц деклараций) и известного по публикациям в прессе имени Нуне Саркисян. После публикации статьи выяснилось, что жена Армена Саркисяна зарегистрирована под именем Нунуфар Саркисян, которое встречается только в опубликованном Центризбиркомом списке избирателей, голосующих по электронной системе. В этот список включены проживающие за границей и обладающие избирательным правом дипломаты и военнослужащие, а также члены их семей.

“Оба моих сына и британцы, то есть имеют гражданство Британии, и граждане Армении”,- сказал в интервью телекомпании “Шант”, которое вышло в эфир 30 января, кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян. Аналогичную мысль посол РА в Объединенном Королевстве высказал и на брифинге с журналистами, который состоялся до встречи в Национальной Академии наук.

Отметим, однако,что старший сын Армена Саркисяна, 37-летний Вардан Саркисян, не зарегистрирован в реестре избирателей Республики Армения. Там имеется только имя 34-летнего Айка Саркисяна, который вместе с отцом прописан по одному и тому же адресу.

Означает ли это, что Вардан Саркисян не является гражданином Армении? По словам начальника управления паспортов и виз Полиции РА Мнацакана Бичахляна, реестр содержит данные тех лиц, которые состоят на учете в Армении. Между тем есть и незарегистрированные в этом реестре лица, которые тоже считаются гражданами Армении. Скажем, они родились в другой стране, но родители были гражданами Армении.

Кроме того, армянский паспорт могут иметь лица, состоящие на учете в другой стране. Последние зарегистрированы в госреестре не избирателей, а населения. Данные этого реестра можно получить только с согласия конкретного лица.

Как разъяснил офис Армена Саркисяна, именно в этом реестре и состоит старший сын посла. “Вардан Арменович Саркисян не включен в реестр избирателей РА, так как в госреестре населения, на основе которого сформирован реестр избирателей, гражданин Республики Армения Вардан Саркисян зарегистрирован по адресу проживания в иностранном государстве. Помимо гражданства РА он имеет гражданство Великобритании”,- говорится в разъяснении офиса.

О братьях Саркисянах общественность узнала после появления публикации в британском издании “Daily Mail”, которая основывалась на беседе с их матерью, Нуне Саркисян. “Ее сыновья чувствуют себя британцами, хотя [мать] говорит, что они гордятся своими корнями”,- пишет издание. Именно мысль об ощущении себя британцами дала повод для вопросов журналистов.

“Думаю, моя жена ответила правильно, сказав, что, да, мальчики большую часть своей сознательной жизни, начиная с детского возраста, провели в Британии. И поскольку они британцы, то ответ о том, что они чувствуют себя британцами, правильный. Однако перевод, на мой взгляд, не совсем точный. Моя жена, кажется, сказала, что они гордые армяне”,- отметил в интервью Армен Саркисян.

Нуне Саркисян тоже имеет двойное гражданство – Армении и Великобритании.

Фото Dailymail.co.uk