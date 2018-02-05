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Старший сын Армена Саркисяна не зарегистрирован в Армении, но является гражданином РА – разъяснение



Поправка. В заголовок и текст статьи внесено изменение. Ранее мы писали о том, что Нуне Саркисян не зарегистрирована в реестре армянских избирателей и не состоит на учете в Армении, поскольку поиск в реестре избирателей мы вели с использованием официальных источников (в том числе представленных в Комиссию по этике высокопоставленных лиц деклараций) и известного по публикациям в прессе имени Нуне Саркисян. После публикации статьи выяснилось, что жена Армена Саркисяна зарегистрирована под именем Нунуфар Саркисян, которое встречается только в опубликованном Центризбиркомом списке избирателей, голосующих по электронной системе. В этот список включены проживающие за границей и обладающие избирательным правом дипломаты и военнослужащие, а также члены их семей.

“Оба моих сына и британцы, то есть имеют гражданство Британии, и граждане Армении”,- сказал в интервью телекомпании “Шант”, которое вышло в эфир 30 января, кандидат в президенты Армении от Республиканской партии Армен Саркисян. Аналогичную мысль посол РА в Объединенном Королевстве высказал и на брифинге с журналистами, который состоялся до встречи в Национальной Академии наук.

Отметим, однако,что старший сын Армена Саркисяна, 37-летний Вардан Саркисян, не зарегистрирован в реестре избирателей Республики Армения. Там имеется только имя 34-летнего Айка Саркисяна, который вместе с отцом прописан по одному и тому же адресу.

Означает ли это, что Вардан Саркисян не является гражданином Армении? По словам начальника управления паспортов и виз Полиции РА Мнацакана Бичахляна, реестр содержит данные тех лиц, которые состоят на учете в Армении. Между тем есть и незарегистрированные в этом реестре лица, которые тоже считаются гражданами Армении. Скажем, они родились в другой стране, но родители были гражданами Армении.

Кроме того, армянский паспорт могут иметь лица, состоящие на учете в другой стране. Последние зарегистрированы в госреестре не избирателей, а населения. Данные этого реестра можно получить только с согласия конкретного лица.

Как разъяснил офис Армена Саркисяна, именно в этом реестре и состоит старший сын посла. “Вардан Арменович Саркисян не включен в реестр избирателей РА, так как в госреестре населения, на основе которого сформирован реестр избирателей, гражданин Республики Армения Вардан Саркисян зарегистрирован по адресу проживания в иностранном государстве. Помимо гражданства РА он имеет гражданство Великобритании”,- говорится в разъяснении офиса. 

О братьях Саркисянах общественность узнала после появления публикации в британском издании “Daily Mail”, которая основывалась на беседе с их матерью, Нуне Саркисян. “Ее сыновья чувствуют себя британцами, хотя [мать] говорит, что они гордятся своими корнями”,- пишет издание. Именно мысль об ощущении себя британцами дала повод для вопросов журналистов.

“Думаю, моя жена ответила правильно, сказав, что, да, мальчики большую часть своей сознательной жизни, начиная с детского возраста, провели в Британии. И поскольку они британцы, то ответ о том, что они чувствуют себя британцами, правильный. Однако перевод, на мой взгляд, не совсем точный. Моя жена, кажется, сказала, что они гордые армяне”,- отметил в интервью Армен Саркисян.

Нуне Саркисян тоже имеет двойное гражданство – Армении и Великобритании.

Фото Dailymail.co.uk


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Комментарии (4)
1. Սեբուհ08:48 - 6 февраля, 2018
Բաբամ ինչ պարապ տեղ ժամանակ կվատնիք - «Է», կամ «էն», կամ «չեն», որու զնկլին են աս ճստիկ հարցեր: Առաջները սա տեսակի հարց մը եւս դրուեցավ՝ արդյոք Ղարաբաղ Հայաստան է, չե նե մեկ այլ բան? Ոստիկանության կնիկ պետերեն մեկ ըսավ՝ «է» եւ Ռոպերտ Քոչարյան նախագահի աթոռը հեծավ .. հոս խնտիր չեմ տեսնիր:
2. Հրանտ14:12 - 6 февраля, 2018
Բարև Սեբուհ: Նյութով ոչ թե որևէ խնդիր ենք ձևակերպել, այլ փորձել ստուգել Արմեն Սարգսյանի հայտարարության հավաստիությունը: Շնորհակալ եմ արձագանքի համար:
3. Վարազ Սյունի (Ամստերդամ)20:04 - 7 февраля, 2018
Հայաստանում իրականությու՛նը չեն ցանկանում (կամ կարողանում) տեսնել: 2016 թ. «Սասնա ծռերի» հուլիսյան ապստամբությունից հետո ռուսահպատակ հհկ-ն Կարեն Կարապետյանին մեյդան բերեց («ոսկե սարեր» խոստանալով),որպեսզի մարդկանց լիցքաթափի: Փաստորեն մարդկանց աչքերին թոզ փչեցին: Հիմա էլ,նույն ձևով, Արմեն Սարգսյանին են մեյդան բերում,որպեսզի վերջինիս «քաղաքակիրթ» ֆոնին Սերժը անցնցում վարչապետ դառնա ( հավերժ աթոռին մնա):
4. Սեբուհ09:19 - 8 февраля, 2018
3 -ին: Անանկ չէ պ-ն Վարազ: Կկարծեմ ճիշտ հակառակն է հոս՝ ամենը հստակ կտեսնին զամենայն ինչ սակայն ձայն մը չէն հանէր: Անցյալներ դաշնակ պատանու մը մեռցուցին Երեվանին կենտրոն, Շառլ Ազնաուրին քով, վիզն ոլորելով - քիչ մը գինովցած ըլլալուն համար: Ձայն մը չելավ, թե ժողուրդեն, թե իր զորաուր կուսակիցներու կողմեն, որոնք սա տեսակ գործերու վարպետն են: Եգիպտոսին ժողոուրդ հազարաոր զոհեր տուավ, սակայն յուր բռնակալ տապալեացաուվ՝ խղճուկ մի մանրավաճառ ինքն զինքը հրկիզելուն առիթուվ: Ասիկա մենք ենք - պատիուվ ու արդարամտութիուն իսպառ մոռցած, կարծեմ աս է հիմնական պատճառ որ մեզի կտիրէն ...
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