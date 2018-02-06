Фракция “Царукян” поддержала предложение фракции “Выход” о созыве внеочередного заседания

Руководитель фракции “Выход” Никол Пашинян призвал коллег присоединиться к инициированному ими сбору подписей под предложением о созыве внеочередного заседания. Депутат напомнил о том, что в стране подорожали товары первой необходимости, что обусловлено изменениями в Налоговом кодексе. Пашинян предложил созвать 16 февраля внеочередное заседание по вопросу внесения изменений в Налоговый кодекс.

Вице-спикер НС, депутат фракции “Царукян” Микаел Мелкумян заявил, что они присоединятся к сбору подписей.