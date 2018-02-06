Ара Абрамян злоупотребляет именем президента России для совершения противозаконных действий

Заявление компании "2Н Компани"

Дело о рейдерском захвате председателем Союза армян России Ара Абрамяном имущества бизнесмена Рубена Григоряна обретает новые тона. В предыдущие дни компания "2Н Компани" получила многочисленные запросы и отклики от средств массовой информации и представителей общественности, среди которых был примечателен звонок с апеллированием к якобы имеющимся у Ары Абрамяна (как он сам любит заявлять) дружеским отношениям с президентом России Владимиром Путиным. "Не боитесь ли вы бороться за справедливость с другом Путина?"— прозвучал вопрос журналиста.

Компания "2Н Компани" не коснулась бы данной темы, если б подобные разговоры и слухи не подпитывались самим Арой Абрамяном.

Представитель "2Н Компани" Юрий Семенов дал комментарий по данному вопросу, в котором назвал постоянные попытки Ары Абрамяна прикрывать свои беззакония злоупотреблением якобы имеющих место близких отношений с Владимиром Путиным недалекими и безнравственными.

Мы имеем дело с человеком, который производит рейдерские захваты, заказывает уголовные дела со сфабрикованными обвинениями, прикрываясь при этом именем российского президента, причем в предвыборный период.

Интересно, подозревает ли сам Владимир Путин о том, что его другом себя налево-направо называет человек, не способный грамотно связать двух предложений, при выступлениях которого в качестве президента Союза армян России каждый армянин вынужден краснеть и сгорать от стыда...

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