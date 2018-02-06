В шамлухской школе учителя ждут перемен

Средняя школа в Шамлухсе действует в двухэтажном корпусе, который был построен 39 лет назад. По словам директора школы Серине Сосинян, в 1990 г. здание было частично отремонтировано. Школа – единственное учебное заведение в Шамлухе, здесь даже детского сада нет, хотя на учете состоят более 60 детей дошкольного возраста.

Раньше в Шамлухе бок о бок с армянами жили грузины, азербайджанцы, греки, русские, осетины, итальянцы, украинцы, белорусы. Здесь была развита горнодобывающая промышленность и действовала развитая образовательно-культурная система. В 1908 г. в Шамлухе открылись средняя школа, детские сады с армянским и русским потоками, позже появились кинотеатр, дворец культуры, дискотека, библиотека, другие заведения. В 1970-х годах в средней школе училось более 800 учеников. Первый корпус школы открылся в 1959 г., второй был построен в 1970-ом. Сегодня первый корпус находится в полуразрушенном состоянии.

Слева – действующий корпус, справа – 1-й корпус

Когда во время перемены ученики выходят из классов, в трехэтажном школьном здании поднимается столб пыли. Директор объяснила это наличием дровяных печек. В действительности причиной пыли является руда, которую каждый день на грузовиках Ахталинского горно-обогатительного комбината перевозят с рудников на горно-обогатительную фабрику.

Никаких мер безопасности при перевозки руды дирекция ГОК не приниммает. Во время дождей толстый слой пыли на ведущих в Шамлух дорогах превращается в грязь, которая потом заносится в жилые дома, школу.

По словам директора шамлухской школы Серине Сосинян, 36 млн драмов из школьного бюджета выплачивается в качестве зарплаты, остальные 3 млн драмов расходуются на топливо и электроэнеигию. Мы заметили, что в классах учителя и ученики сидят в верхней одежде.





Директор Серине Сосинян

“Около 750 тысяч драмов мы потратили на дрова. Чтобы классы нормально отапливались, нам требуется как минимум 35 кубометров дров. Но из-за того, что в дверях есть щели, часть тепла теряется”,- объяснила директор.

Восьмиклассник Джон Малакян рассказал нам, что в школе очень пыльно, спортзала нет, паркет в классах разобрали, чтобы затопить печи.

Другая восьмиклассница, Сильвик Нерсисян, призналась, что мечатет о светлых солнечных классах.

“Это один из тех классов, которые были благоустроены в пределах наших возможностей. Я как учитель отрицательно отношусь к тому состоянию, в котором находятся классные комнаты. Но, слава Богу, дети учатся неплохо. Школа нуждается в капитальном ремонте”,- сказал в беседе с нами учитель физики Артур Овакимян.

Неблагоустроены матетический и компьютерный кабинеты. В туалетах для учеников царит антисанитария, туалет для учителей находится в полуразрушенном состоянии.

На отсутствие ремонта в классных комнатах жаловались и молодые педагоги. А вот что сказал военрук школы Арам Саакян: “Наши ученики достойны учиться в таких же благоустроенных и чистых школах, какие есть в столице. В вопросе ремонта мы уже не надеемся на правительство. В Армении в таком состоянии находятся, наверное, многие школы, но я как военный считаю: пусть школа не будет отремонтирована, лишь бы на границе солдаты не нуждались в оружии. Тем не менее, будущее нашей страны начинается со школы. Если все пожертвуют хотя бы несколько драмов, здание можно будет отремонтировать.





Военрук Арам Саакян

По словам учительницы армянского языка Агавни Бошян, условия в шамлухской школе не способствуют нормальному обучению детей. Вместе с тем учителя делают все возможное, чтобы отсуствие необходимых условий не сказывалось на образовательном процессе, оттметила наша собеседница, добавив, что в школе с нетерпением ждут перемен.

На главном снимке: школьный спортзал