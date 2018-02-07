Минфин возразил против проекта закона о предоставлении налоговой льготы военнослужащим- контрактникам

Правительство обсудит завтра законодательную инициативу по освобождению контрактных военнослужащих от налога на недвижимость, выдвинутую депутатами парламентской фракции “Выход” Николом Пашиняном, Артаком Закаряном, Эдмоном Марукяном, Леной Назарян и Геворком Горгисяном.

Согласно действующему закону РА “О налоге на недвижимость”, от этого вида налога освобождаются лица, проходящие обязательную срочную службу в вооруженных силах Армении или в соответствии с международными договорами в вооруженных силах стран-партнеров, если считающееся объектом налогообложения имущество на это время не сдается в аренду. Льготу получают также лица, которые после срочной военной службы, окончив военные учебные заведения, продолжают служить в ВС Армении или в соответствии с международными договорами в ВС стран-партнеров,

Проект фракции “Выход” кабмин обсудит завтра, 8 февраля.

Министерство финансов представило отрицательное заключение по законопроекту, отметив, в частности, что налог на недвижимость поступает непосредственно в бюджет органа местного самоуправления и не зависит от результатов экономической деятельности налоплательщиков. Минфин считает недопустимым, чтобы решение социальных проблем военнослужащих оплачивали ОМС.

Логика освобождения от налога на недвижимость только тех лиц, которые находятся на обязательной военной службе, состоит в том, что в период службы в армии лицо, независимо от своей воли, лишается возможности пользоваться этим имуществом.

Минфин выступило против проекта закона фракции “Выход”, так как считает, что находящиеся на военной службе лица не лишены возможности пользоваться этим имуществом. Кроме того, их служба оплачивается, поэтому они имеют средства на уплату налога на недвижимость.

Вдобавок ко всему значительная часть военнослужащих-контрактников – жители приграничных регионов, и по решению правительства их семьи уже получают частичную компенсацию за используемый природный газ, электроэнергию, оросительную воду и полную компенсацию за налог на недвижимость и землю.