Мэрия Капана заключила договор покупки цветов на три миллиона драмов

6 февраля мэрия Капана заключила с частным предпринимателем Анной Антонян договор покупки цветов на сумму 3 млн драмов. Договор с этим предпринимателем заключается не впервые. В 2016 г. по аналогичному договору были приобретены цветы на общую сумму 2 млн 345 тыс. драмов.

Заключенным вчера договором предусматривается до конца года поставить на нужды мэрии Капана 200 цветочных композиций стоимостью 800 драмов каждая. Общая сумма сделки составит 600 тыс. драмов.

Мэрия получит и другие цветочные композиции, десять из которых будут стоить по 20 тысяч драмов (общая сумма 200 тыс.), а 180 композиций – по 5000 драмов (общая сумма 900 тыс.).

Власти Капана нуждаются также в 1200 гвоздиках (180 тыс. драмов) и 240 розах (120 тыс. драмов).



На снимке: мэр Капана Ашот Айрапетян