Депутаты и аппарат Национального Собрания не получили зарплату

В социальной сети Фейсбук сотрудники аппарата Национального Собрания выразили недовольство задержкой зарплаты. Оказывается, персонал аппарата получает зарплату 1-2 числа каждого месяца, однако в этом месяце деньги пока не перечислены. В беседе с Hetq.am начальник управления информации и связей с общественностью НС Арсен Бабаян пояснил, что проблема носит технический характер.

“Зарплату сотрудники аппарата получали и будут получать в установленный законом срок. В этом месяце, в отличие от предыдущих месяцев, действительно возникли определенные проблемы, связанные с программой выплаты зарплаты. Как только мы завершим внесение изменений в пограмму, зарплата будет выплачена. В любом случае это будет сделано в установленный законом срок”,- сказал Бабаян.