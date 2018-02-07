Воскресенье, 25 февраля
Внешняя политикаПолитика

Премьер-министр принял посла России в Армении



Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Ивана Волынкина.

Карен Карапетян и Иван Волынкин обменялись мнениями вокруг текущей повестки дня и перспектив расширения армяно-российских экономических отношений. Были затронуты работы по подготовке намеченного к проведению в ближайшее время в Ереване очередного заседания армяно-российской межправительственной комиссии.

Были также обсуждены возможности развития сотрудничества в рамках свободной экономической зоны в Мегри, стимулирования бизнес-связей в сферах воздушного сообщения, малой авиации, инфраструктур, сельского хозяйства и туризма.


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