Премьер-министр принял посла России в Армении

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня принял Чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Армения Ивана Волынкина.



Карен Карапетян и Иван Волынкин обменялись мнениями вокруг текущей повестки дня и перспектив расширения армяно-российских экономических отношений. Были затронуты работы по подготовке намеченного к проведению в ближайшее время в Ереване очередного заседания армяно-российской межправительственной комиссии.



Были также обсуждены возможности развития сотрудничества в рамках свободной экономической зоны в Мегри, стимулирования бизнес-связей в сферах воздушного сообщения, малой авиации, инфраструктур, сельского хозяйства и туризма.