Спор между истерикой и аргументами

Комментарии по спору акционеров АО «2 Н Компани» дает адвокат

В сети Интернет появилось видеообращение Юрия Семенова, где он дает оценку конфликту акционеров АО «2 НК».

Мне неизвестно, кто такой Юрий Семенов, о нем до публикации его видеообращения в сети я ничего не слышал, общения с ним не имел.

Так же мне неизвестно, является ли позиция, озвученная Юрием Семеновым, его собственной, неизвестно, по чьей инициативе он действует, разделяет ли его взгляды акционер Григорян и генеральный директор Горинов, или Семенов излагает свое видение, не имея на это ни каких полномочий и поручений от стороны конфликта.

Я буду исходить из того, что раз до сих пор Григорян и Горинов не выступили с опровержением, не отказались от того, что Юрий Семенов имеет к ним непосредственное отношение, значит они разделяют все то, что Юрий Семенов наговорил в своем видеообращении и подтверждают, что он озвучил их официальную позицию в данном конфликте.

Что является правдой из того, что озвучил Юрий Семенов.

-На начало конфликта между акционерами, одним из акционеров (50% акций) была Наталья Абрамян, другим акционером является Рубен Григорян.

-В 2016 году интересы акционера Натальи Абрамян стал представлять по доверенности адвокат Александр Карафелов.

-Адвокат Александр Карафелов, действуя в интересах своего доверителя, подал заявление о преступлении в МВД, где по результатам проверки было возбужденно уголовное дело.

-В настоящее время акционером (50%) на ряду с Рубеном Григоряном является Вардан Хачатрян.

Все остальное из сказанного Юрием Семеновым в своем видеообращении одействиях адвоката Александра Карафелова как представителя интересов акционера является его фантазией, а манера подачи информации ипопытка создания нездорового ажиотажа вокруг конфликта – целью и средством избежать ответственности за содеянные преступления.

Юрий Семенов в своем видеообращении делает заявление, в свете которого наша сторона конфликта якобы случайным образом оказалась равноправной наряду с Рубеном Григоряном, акционером компании. Наша сторона, якобыиз корыстных побуждений, решила прибрать весь бизнес себе, перестав в какой-то момент довольствоваться своей половиной. Наша сторона, якобы не имея возможности предъявить никаких обоснованных претензий к руководителю компании Горинову и другому акционеру Григоряну, вступила в коррупционные отношения со следствием и прокуратурой и добивается привлечения противной стороны к уголовной ответственности, чтобы расчистить себе путь для захвата бизнеса.

По сути данного конфликта наша сторона делает следующее заявление. Акционер Григорян не смотря на то, что владеет всего лишь половиной бизнеса, захватил весь бизнес целиком. Практически единолично принимает решения по использованию основного актива общества, торгового центра, распределению средств, вырученных от его аренды. Он создал условия, при которых лишил другого акционера оказывать влияние на формирование органа управления общества, принимать решения, по управлению активами и передачи их в доверительное управление. Все это совершается на фоне того, что работе общества придан внешне вполне благоприятный образ. Обществом управляет генеральный директор Горинов. Торговый центр передан в доверительное управление компании Вэйнетт Трейдинг. Ежеквартально на собрании акционеров распределяются дивиденды, которые выплачивают акционерам.

Теперь, что на самом деле стоит за этим благообразием. Генерального директора Горинова акционеры на должность не назначали. Договор с ним акционеры не подписывали. Те документы, которые Гориновпредъявляет в подтверждение своих полномочий, являются фальсифицированными, а подпись акционера Натальи Абрамян на них подделана. Договор доверительного управления по передаче торгового центра в доверительное управление компании ВэйнеттТрейдинг, подписанный Гориновым, никогда с акционерами не согласовывался и одобрение акционеров не имел. Сама же компания ВэйнеттТрейдинг имеет непосредственное отношение к Горинову и Григоряну, что подтверждается тем, что договор доверительного управления подписан со стороны ВэйнеттТрейдинг Григоряном, а дополнительное соглашениек договору доверительного управления подписано со стороны Вэйнетт Трейдинг Гориновым, но и им же подписан договор доверительного управления со стороны АО «2 НК».

Схема распределения средств в АО «2НК» организована таким образом, что все средства от арендаторов торгового центра поступают на расчетный счет компании Вэйнетт Трейдинг, подконтрольной Григоряну и Горинову, и лишь то количество средств, которое Григорян и Горинов сочтут достаточным, поступает уже со счета Вэйнетт Трейдинг на счет АО «2 НК» для распределения в качестве дивидендов.

Проведенная по инициативе адвоката Александра Карафелова экспертиза подтвердила сомнения, возникшие у нашей стороны конфликта, в плане достаточности получения акционерами дивидендов от сдачи в аренду торгового центра. Экспертиза выявила многомиллионную недостачу.

Все перечисленные факты имеют документальные подтверждения, которые переданы нашей стороной следствию.

На самом деле данный конфликт начался не сподключения к проблеме адвоката Карафелова. Этот конфликт имеет давнюю историю. Акционер Наталья Абрамян на протяжении большого количества лет пыталась добиться для себя возможности реализации своих прав как акционера, но всегда сталкивалась с жестким сопротивлением. Григорян и Горинов, создавая видимость благообразия, не давали возможности получить доступ к информации и документам общества. Понадобилось применение больших усилий и стараний для того, чтобы обеспечить достаточные доказательства совершенных преступлений и интерес к ситуации со стороны следствия и прокуратуры.

Я с надеждой слежу за развитием данной ситуации, но раньше времени не собираюсь обольщатьсяпо поводу ее разрешения, так как хорошо понимаю, какие люди представляют противную сторону конфликта, какими методами они готовы оперировать и какие средства они готовы применить, чтобы избежать ответственности.

Александр Карафелов