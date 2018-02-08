В Арцахе погиб военнослужащий

7 февраля около 13.50 на боевом посту одной из воинских частей, дислоцированных на южном направлении Армии обороны, смертельное ранение вследствие выстрела со стороны противника получил военнослужащий АО Айк Размикович Калантарян, 1998 г.р. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Республики Арцах.

Ведется следствие с целью выяснения обстоятельство произошедшего.

МО обороны Арцаха разделяет горечь тяжелой утраты и выражает поддержку членам семьи, родственникам и сослуживцам погибшего военнослужащего.