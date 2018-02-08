В 2017 году Армения получила в три раза больше гуманитарной помощи

В 2017 г. Армения получила гуманитарную помощь на сумму 48 млрд 781 млн драмов. По сравнению с 2016 г. этот показатель вырос в 2,2 раза.

Преобладающую часть полученной гуманитарной помощи составила продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности. Объем этой помощи составил 39.994 млрд драмов, что в 3,5 раза больше показателя 2016 г.

На втором месте по объему гуманитарной помощи находятся текстильные изделия на сумму 1 млрд 929 млн драмов, что на 39% меньше прошлогоднего объема.

В целом, рост гуманитарной помощи обеспечили продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности, изделия из пластмассы, каучука, резины, машины и оборудование, произведения искусства. В остальных случаях объем гуманитарной помощи по сравнению с 2016 г. значительно сократился.

Если в 2016 г. было получено 7506 тонн помощи на сумму 21 млрд 856 млн драмов, то в 2017 г. – 4364 тонны на сумму 48 млрд 781 млн драмов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на меньший объем, стоимость оказанной Армении гуманитарной помощи выросла.

Самый большой объем гуманитарной помощи – более 9,4 млн долларов – Армения получила из США.

В целом в 2017 г. в нашу страну было поставлено гуманитарной помощи на сумму 101 млн долларов.

На втором месте по этому показателю находится Швейцария – 8,5 млн долларов, что на 11% больше, чем в 2016 г.

В пятерку стран, оказавших Армении гуманитарную помощь, входят также Китай, Германия, Индия.

Отметим, что помощь стран Евросоюза Армении составила 15.363 млн долларов, стран СНГ – 9,3 млн долларов. Гуманитарную помощь на сумму 85,629 млн долларов Армению получила из других стран континента.