“Скроенный под Сержа Саргсяна костюм” и Конституция

На внеочередном заседании Национального Собрания обсуждается представленный правительством проект закона “О формировании и деятельности Совета безопасности”. Руководитель оппозиционной фракции “Выход” Никол Пашинян в своем выступлении заявил, что в основе всех представленных в последнее время законопроектов лежит личность, чиновник, а не институт.

Касаясь термина “первый вице-премьер”, который уже прописан в законодательном пакете “О структуре правительства”, Пашинян отметил, что в Конституции нет такого понятия.

“И это понятно, поскольку в 2015 г., когда принималась новая Конституция, необходимости в этом не было. Овик Абрамян считал, что супер-премьером будет он. А Серж Саргсян думал: пусть Овик Абрамян так и думает. Потом ситуация изменилась. Серж Саргсян пригласил из Москвы Карена Карапетяна, которму сказал: Карен джан, я заявил, что не буду во власти, хочу передать власть тебе. Карен Карапетян ответил: супер, премьером стану я. Сейчас наступил момент передачи власти, и Карену Карапетяну сказали: Галуст Григорьевич как будто против, фракция против. И сложилась ситуация, при которой Серж Саргсян, глядя в глаза Карену Карапетяну, должен всухую “кинуть” его. А чтобы немного смягчить этот процесс, учредили “приз” – первый вице-премьер. Это всего лишь скроенный под Сержа Саргсяна костюм”,- сказал Н.Пашинян.