“Смирительная рубашка для адвокатов”: три фракции НС высказались против применения штрафов к адвокатам

На внеочередном заседании Национального Собрания прошло обсуждение во втором чтении представленного правительством пакета законов по Гражданскому процессуальному кодексу, который подвергли критике, как оппозиционеры, так и член правящей коалиции АРФ Дашнакцутюн. Депутат фракции “Выход” Артак Зейналян подчеркнул, что закон носит антиконституционный характер.

“Из Судебного кодекса изъято положение о привлечении к ответственности участников судебного процесса, но при этом включены новые законы, содержащие совершенно новые положения. Фактически если адвокаты, прокуроры, следователи, участники судебного процесса оскорбят суд, последний имеет право применить штраф в размере до 100 тысяч драмов”,- отметил депутат. Зейналян подчеркнул, что в случае принятия этого положения число поданных в Евросуд исков, которые Армения проиграет, увеличится.

Депутат фракции “Царукян” Наира Зограбян напомнила, что утром Палата адвокатов обратилась в парламент с просьбой разрешить присутствовать на заседании, но поскольку регламентом НС это не предусмотрено, то обеспечить присутствие адвокатов не удалось.

Н.Зограбян выразила убежденность, что предлагаемые изменения станут “предметом серьезного оспаривания” в ЕСПЧ, поэтому призвала не ставить законопроект на голосование.

Член фракции “Выход” Эдмон Марукян добавил, что не представлено изучение вопроса о необходимости подобного регулирования, не представлены размер штрафа, механизм обжалования этого решения.

Недовольство поспешностью правительства выразил и руководитель фракции АРФ Дашнакцутюн Армен Рустамян, который отметил, что принятие законопроекта вызовет дополнительную напряженность.

“Если судья является одной из сторон конфликта, тогда непонятно, почему именно он должен решать, какую санкцию применить к адвокату. В этом случае нарушается принцип беспристрастности”,- сказал Рустамян.

Вице-спикер парламента Арпине Ованнисян сообщила, что проект получил положительное заключение постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и призвала депутатов проголосовать за этот документ.