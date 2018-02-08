В парламенте Армении обсуждается проект закона о запрете на ввоз праворульных автомобилей

На внеочередном заседании Национального Собрания обсуждается законодательная инициатива правительства о временном запрете на ввоз праворульных транспортных средств. Проектом закона предлагается в период с 1 апреля по 1 октября 2018 г. временно запретить ввоз в Армению транспортных средств с правым рулем.

Основной докладчик по проекту, замминистра транспорта, связи и информационных технологий Гагик Григорян отметил, что в Армении праворульное дорожное движение запрещено, поэтому праворульные транспортные средства представляют опасность с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения и попадания в ДТП.