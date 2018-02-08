Министр иностранных дел Армении принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ

8 февраля министр иностранных дел Эдвард Налбандян встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США), Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком, которые прибыли в Ереван в рамках регионального визита.

Сопредседатели проинформировали о своих состоявшихся в Баку встречах.

Министр иностранных дел Армении и сопредседатели обсудили вопросы, связанные с принципиальным соглашением, достигнутым в ходе январской встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Кракове, касающемся расширения возможностей офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Эдвард Налбандян обратил внимание сопредседателей на тот факт, что, в отличие от сопредседателей и Армении, Баку пока не сделал никаких заявлений о соглашении и о том когда будет готов к его осуществлению. “Странная память у Баку: запутавшись в паутине своих выдуманных фальсификаций, они предают забвению соглашения, достигнутые за месяц до этого и ранее, о которых не раз объявляли сопредседатели, но в то же время с извращенными интерпретациями они вспоминают документы двадцатипятилетней давности, на которые сопредседатели, по известным причинам, даже не ссылаются,” - сказал министр иностранных дел Армении.

Проинформировав сопредседателей Минской группы ОБСЕ о вчерашнем убийстве армянского солдата в результате грубейшего нарушения режима прекращения огня с азербайджанской стороны на линии соприкосновения, Эдвард Налбандян подчеркнул, что даже присутствие сопредседателей в регионе не удерживает Баку от свойственных ему провокационных действий. тем самым Азербайджан демонстрирует своё пренебрежение по отношению к странам-сопредседателям.

Коснувшись заявлений Баку о том, что Азербайджан заинтересован в скорейшем урегулировании карабахского конфликта, министр иностранных дел Армении отметил, что слова должны быть закреплены действиями: договоренности, достигнутые на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, должны быть выполнены, предложения сопредседателей по урегулированию конфликта должны быть приняты в качестве основы для переговоров, для продвижения вперёд на этой основе.