По документам британской компании Армен Саркисян не может быть президентом Армении

В документах компании “Eurasia House International”, зарегистрированной в реестре британских компаний “Companies House”, Армен Саркисян представлен гражданином Британии. Он входил в состав директоров “Eurasia House International”.

Согласно одному из требований, выдвигаемых Конституцией четвертому президенту Республики Армения (см. статью 124), является лицо, которое последние шесть являлось гражданином только Республики Армения. Соответствует ли Армен Саркисян этому требованию?

Координатор общественных связей офиса А.Саркисяна Асмик Петросян сообщила Hetq.am, что двойное гражданство он имел в 2002-2011 гг. После этого Саркисян отказался от гражданства Великобритании, оставшись только гражданином Армении. Между тем документы, опубликованные в реестре британских компаний, ставят под сомнение это сведение.

Армен Саркисян был назначен директором “Eurasia House International” как гражданин Армении, однако начиная с 2005 г. во всех годовых документах компании Саркисян значился как гражданин Британии. Последний годовой документ был опубликован в 2014 г. В следующем году компания была распущена, поэтому другие отчеты не опубликованы. Таким образом, по документам британского реестра еще четыре года назад в отчетах компании Армен Саркисян представлялся гражданином Британии.

Фото: Serkan Edeleklioglu / Wikipedia.org