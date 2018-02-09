Парламент принял пакет законов о применении штрафов к адвокатам

На внеочереднм заседании парламента Армении на голосование был поставлен ряд обсуждавшихся вчера законопроектов. Лидер фракции “Выход” Никол Пашинян, касаясь в своем выступлении законодательной инициативы правительства “О помиловании”, отметил, что своим вчерашним выступлением хотел подчеркнуть намерение Сержа Саргсяна стать премьер-министром, что РПА не опровергла.

Секретарь фракции “Царукян” Ваге Энфиаджян отметил, что в проекте есть проблема, связанная с соответствием Конституции, поэтому их фракция будет голосовать в свободном режиме. Депутат “Выхода” Артак Зейналян заявил, что они будут голосовать против, так как президент страны лишается права на помилование, что лишает этот институт смысла. В результате проект закона был принят в первом чтении 67-ю голосами “за”, 18-ю “против”. Воздержались 5 депутатов.

На голосование в первом чтении была представлена законодательная инициатива “Об общественном совете”. Ваге Энфиаджян сообщил, что блок “Царукян” будет голосовать против. Руководитель фракции “Выход” Никол Пашинян опять коснулся возможности выдвижения Сержа Саргсяна на пост премьера, отметив, что если действующий президент вопреки своему обещанию будет выдвинут кандидатом в премьер-министры, это может резко обострить внутриполитическую ситуацию.

Проект закон был принят в первом чтении 61 голосом “за”. Против проголосовали 34 депутата.

Следующим был проект “О формировании и деятельности Совета безопасности”. Представитель “Выхода” Арарат Мирзоян заявил, что фракция будет голосовать против, так как, судя по этому законопроекту, страна “идет к суперпремьерству”. Вице-спикер Национального Собрания Микаел Мелкумян от имени фракции “Царукян” сообщил, что они поддержат документ. Законопроект был принят 89 голосами “за”.

Проект Кодекса гражданского судопроизводства был принят во втором чтении и полностью.

Депутат фракции “Выход” Артак Зейналян в своем выступлении подчеркнул, что применение штрафов к адвокатам противоречит праву на справедливое судебное производство и призвал адвокатов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Депутат фракции “Царукян” Микаел Мелкумян заявил, что этот закон станет дополнительным инструментом для применения санкций к адвокатам, отметив, что они будут голосовать в свободном режиме.

Бывший генпрокурор, депутат фракции Республиканской партии Геворк Костанян отметил, что звучащие со вчерашнего дня утверждения о том, что применение штрафов к адвокатам противоречит европейским конвенциям, не соответствуют действительности. Проект закона был принят 59 голосоами “за”, 25 “против” и 10 воздержавшихся.

В первом чтении были приняты также законопроекты “О местных пошлинах и платежах”, “О временном запрете на ввоз праворульных транспортных средств”.