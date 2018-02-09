Разъяснения Армена Саркисяна по вопросу гражданства Великобритании

Кандидат в президенты Армении от правящей Республиканской партии Армен Саркисян провел сегодня часовую встречу с представителями парламентской фракции “Выход”.

Г-н Саркисян выразил удивлением числом присутствовавших в парламенте журналистов. Он выразил благодарность за то, что, не являясь еще официальным кандидатом, вызывает к себе такой интерес. Армен Саркисян коснулся документов британской компании “Eurasia House International”, в которых он представлен как гражданин Британии, между тем, согласно Конституции, кандидат в президенты последние шесть лет должен быть гражданином Республики Армения.

“Вопрос в следующем: вы ищете проблему, но проблемы нет. Да, я был гражданином Великобритании в 2000 году, когда меня освободили от должности посла. При этом я продолжал работать, не получая зарплату. После этого я обратился для получения гражданства Британии. В 2002 году я получил гражданство, а в 2011-ом отказался от него. Я был членом советов директоров десятка компаний. Сейчас тоже в каких-то местах зафиксировано мое британское гражданство, а в каких-то – армянское. Организацию “Eurasia House” основал я в 2000-х годах. После этого ее дочерняя организация стала институтом в Кембриджском университете. В 2010 г. эта организация прекратила свою деятельность. А деятельность головной компании заморожена”,- сообщил А.Саркисян.

Последний не исключил, что в базе данных других компаний он все еще может быть представлен как гражданин Англии. “Вам кажется, что если в Британии кто-то уходит в отставку, его имя отовсюду исключают?” – спросил Армен Саркисян.