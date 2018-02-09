В 2017 году число разводов превысило число браков

В 2017 году средний возраст постоянного населения страны вырос. Если в 2016-ом средний возраст составлял 35.9 лет, то в начале 2017-го – 36,2. То есть население в определенной степени постарело. Прошлый год не был благоприятным также в плане рождаемости, браков и разводов. Были зарегистрированы самые низкие за последние три года (2015-2017) показатели браков, рождаемости и самый высокий показатель разводов.

Так, если в 2015 г. в республике родилось 41.763 ребенка, то в прошлом году это число сократилось до 37.699.

За последние три года было зарегистрировано 15-17 тыс. браков. Начиная с 2015 года этот показатель постоянно снижался. Например, в прошлом году по сравнению с 2015-м число зарегистрированных браков сократилось на 2.400. В противоположность этому число разводов с каждым годом увеличивается на 3600-3900.

Согласно официальной статистике, наряду с низкими показателями рождаемости и браков, высоким показателем разводов снизился уровень смертности. Представленные показатели демографической картины можно также обусловить сокращением численности населения, которая в 2017 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась более чем на 25.000 человек.