Гражданское общество предлагает встретиться с кандидатами

Как известно, в марте 2018 года Национальное собрание РА выберет 4-го президента республики, который вступит в должность с 9-го апреля.

14-го декабря 2017 года альянс партий «Выход» объявил о намерении выдвинуть на пост президента кандидатуру депутата НС Артака Зейналяна. 19-го января 2018 года Серж Саргсян публично предложил баллотироваться на этот пост послу РА в Великобритании Армену Саркисяну.

Пока ни Артак Зейналян и ни Армен Саркисян не являются кандидатами, выдвинутыми четвертью депутатов НС РА (а Армен Саркисян даже не объявлял об окончательном решении), как того требует Конституция РА.

Хотя выдвижение кандидатов на пост президента РА и выборы президента относятся к исключительной компетенции депутатов Национального собрания РА, однако оба претендента выразили желание встретиться с представителями гражданского общества.

Оценив подход Армена Саркисяна и Артака Зейналяна – готовность встретиться с гражданским обществом, - отмечая важность вовлечения широких кругов общества в выборы президента и конкуренции идей, а также желая представить потенциальным кандидатам на пост президента республики позиции гражданского общества по ряду вопросов, мы, нижеподписавшиеся организации, заявляем о предложении одновременной встречи с Артаком Зейналяном и Арменом Саркисяном.

Во время одновременной встречи с двумя претендентами на пост президента РА представители организаций гражданского общества смогут услышать позиции последних по озвученным ими вопросам, а также выскажутся о своих ожиданиях от будущего президента республики.

«Союз информированных граждан» консультативная НПО

Фонды Открытого Общества - Армения

Клуб журналистов «Аспарез»

«Транспарэнси Интернейшнл» антикоррупционный центр

Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества

«За равные права» НПО

Ванадзорское отделение Хельсинкской гражданской ассамблеи

"Защита Прав Без Границ" НПО

“Институт общественной политики”