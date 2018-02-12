Выросший государственный долг и трудности с его погашением

По положению на конец декабря 2017 г. валовый государственный долг Армении составил около 6,8 млрд долларов (или около 3,3 трлн драмов). За последний год госдолг вырос более чем на 830 млн долларов, или на 14%.

Последние десять лет долг Армении интенсивно увеличивался. Парраллельно этому каждый год на его обслуживание выделяется все больше и больше сумм из госбюджета. Между тем этих денег лишается экономика Армении, социально необеспеченные слои, пенсионеры, получающие пособие семьи. С другой стороны существует сомнение в эффективности использования взятых в долг денежных средств.

За десять лет госдолг вырос вчетверо

По положению на конец 2007 г. госдолг Армении (внутренний и внешний) составил около 1,7 млрд долларов США. К концу 2017 г. он вырос почти до 6,8 млрд долларов. Иными словами, за десять лет государственный долг вырос почти в четыре раза. Такие данные представили Министерство финансов и Национальная статистическая служба.

Резкий рост госдолга был зарегистрирован в 2009 г., когда мировой экономический кризис ударил и по экономике Армении. Кроме того, в 2014-2016 гг. в частности вследствие санкций Запада и падения цен на нефть ухудшилось экономическая ситуация в России, являющейся одним из главных экономических партнеров Армении. С другой стороны в эти годы на мировом рынке снизились цены на цветные металлы, в том числе на медь и молибден, между тем именно сырье играет основную роль в промышленности и экспорте Армении.

В конце 2014 г. произошло снижение курса армянского драма. А поскольку внешний долг Армении берется в валюте, то девальвация драма механически привела к росту долга.

В трудный для страны период правительство посчитало, что ситуацию можно спасти путем увеличения внешнего долга. То есть долг был увеличен для решения текущих проблем.

Как уже было отмечено, по положению на конец декабря 2017 г. валовый государственный долг Армении составил около 6,8 млрд долларов. Это значит, что за последний год он вырос более чем на 830 млн долларов, или на 14%.

Только внешний долг составляет около 5,5 млрд долларов. 600 млн долларов от этой суммы – долг Центробанка, остальная часть – долг правительства. В целом внешний долг вырос за год примерно на 690 млн долларов, или на 14,3%.

Внутренний долг составляет около 1,3 млрд долларов, его рост – более 140 млн долларов, или 12,6%. Внутренний долг – это в основном приобретенные резидентами государственные облигации в драмах. По положению на конец декабря прошлого года внутренний долг составлял свыше 619 млрд драмов.

Получается, что в указанный период общий долг Армении состоял из 81,1% внешнего и 18,9% внутреннего долгов. Минфин пришел к выводу, что наиболее существенным рыночным риском в долговом портфеле правительства является риск курса. С целью смягчения этого риска пправительство намерено в ближайшие годы увеличить внутренний долг в драмах. С другой стороны заметим, что для правительства технически гораздо легче брать внутренний долг. Процесс осуществляется за счет государственных облигаций. Так, граждане покупают облигации за 100 тыс. драмов, а государство обязуется выкупить эти облгиации, заплатив за них по 100 тысяч драмов плюс 10%. Между тем в случае с внутренними кредитами этот процесс более сложный и длительный.

Пороги долга и “гибкость” закона

В последующие годы госдолг Армении будет продолжать увеличиваться. Поступающие в госбюджет доходы не покрывают все предусмотренные бюджетом расходы. Поэтому государство привлекает средства из внешних и внутренних источников. Согласно прогнозам, положенным в основу бюджета 2018 г., к концу года госдолг составит около 7,2 млрд долларов.

Наиболее принятым способом измерения увеличения госдолга является его сравнение с ВВП. В конце 2016 г. показатель госдолг/ВВП составил 56,6%. Данные 2017 г. пока не опубликованы, однако госбюджет 2018 г. свидетельствует о том, что к концу декабря 2017 г. госдолг должен был составить 60,7% от ВВП.

В последние годы параллельно росту долга ускоренными темпами рос и этот показатель, что было обусловлено тем, что на фоне небольшого экономического роста долг интенсивно увеличивался. Отметим, что десять лет назад этот показатель составлял всего 16,4%.

Бюджетом 2018 г. предусмотрено, что долг должен составить 59,2% ВВП. То есть ожидается, что в этом году ВВП по сравнению с долгом будет увеличиваться более высокими темпами, в результате чего показатель долг/ВВП снизится.

Во всех случаях этот показатель не будет превышать 60%. Много это или нет? В последние годы закон подвергается довольно “гибким” изменениям.

Мы уже писали о том, что в законе РА “О госдолге” установлены критерии только для долга правительства. То есть эти критерии не распространяются на долг Центробанка. Во-первых, до 2016 г. указанный закон устанавливал, что по положению на 31 декабря данного года госдолг не должен превышать 60% от прошлогоднего ВВП. В 2015 г. правительство и Национальное Собрание приняли решение о том, что этот порог должен распространяться не на общий долг, а только на долг правительства. Тем самым была создана возможность для увеличения долга без нарушения закона.

Еще одно изменение эта часть закона претерпела в декабре прошлого года. Было установлено, что размер долга следует сравнивать не с прошлогодним ВВП, а с ВВП текущего года. Это меняет картину. Так, если долг правительства по положению на конец 2017 г. сравнить с ВВП прошлого года, то получим 58,8%, что очень близко к порогу 60%. А после изменения данный пункт закона по прогнозу Минфина не достигнет 55%.

Правительство Армении в лице Министерства финансов постоянно уверяет, что не следует беспокоиться по поводу размера долга, управления им и погашения, что ситуация находится под контролем. Если подходить к этому вопросу с точки зрения закона, то госдолг находится в рамках установленных норм.

Понятно, однако, что представленные показатели вызывают обеспокоенность, особенно при сравнении с суммами, направляемыми в различные сферы и на обслуживание госдолга.