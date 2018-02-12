Адвокат Ары Абрамяна искажает факты для оправдания незаконного захвата имущества в Москве

Заявление компании "2Н Компани"

Продолжаем информировать общественность о подробностях дела, касающегося рейдерского захвата председателем Союза армян России Ара Абрамяном имущества бизнесмена Рубена Григоряна. Реакция на заявление и публикации в СМИ о незаконных действиях Ары Абрамяна не заставила себя долго ждать.

С заявлением выступил адвокат А.М. Карафелов, который, указав, что начал работать над делом в 2016 году, изложил события двадцатилетней давности. Сказка оказалась красивой, только почему-то фантазия взяла верх над былью.

Адвокат Карафелов называет экспертизой некие расчеты о недополученных дивидендах, произведенные им самим. На протяжении долгих лет акционером Натальей Абрамян (супруга Ары Абрамяна) в лице ее представителей блокировались решения общего собрания акционеров о проведении в установленном порядке аудита общества. Вместо того, чтобы провести профессиональный аудит, адвокат ссылается на собственные подсчеты.

Ссылаясь на то, что Абрамян никогда не назначала генерального директора АО «2Н Компани», адвокат почему-то случайно упустил из виду, что генеральный директор назначен акционерами общества в 1998 году при создании общества. Интересная логика: одна подпись на документе о создании общества и о назначении директора. Этой подписью общество создали, а директора не назначили? Почему же в никогда не создаваемом Н.В. Абрамян обществе указанное лицо исправно получало дивиденды, не забывая каждый квартал голосовать «за распределение дивидендов», но против любых иных управленческих вопросов? А дивиденды, к слову сказать, получены немалые: за более чем 19 лет существования общества получено порядка 20 миллионов долларов США.

Удивительное умозаключение и о том, что лишь то количество средств, которое акционер и генеральный директор сочтут достаточным, поступает уже со счета Вэйнетт Трэдинг на счет АО «2 НК», сделано вопреки реальности: ставка за эксплуатацию и управление никогда не увеличивалась, а акционеры всегда получали дивиденды. Единственные расходы, которые несет АО «2Н Компани» - это эксплуатация и менеджмент, ставки которых зафиксированы изначально 20 лет назад. Эти два фиксированных платежа за эксплуатацию и управление никогда не менялись в сторону увеличения.

Адвокат рассказал об аффилированности одного акционера и генерального директора и о недопуске второго акционера к управлению, позабыв, однако, рассказать, что Н.В. Абрамян, будучи гражданкой США, ни разу не появилась на собраниях акционеров. Уместно было бы задать вопрос акционеру и адвокату: а знает ли они за какие инвестиции или за какой личный вклад обладательницей 50% акций общества стала именно госпожа Абрамян, супруга Ары Абрамяна?

Наверное, от большой заинтересованности Н.В. Абрамян в делах общества, акции за считанные дни перекочевали от Натальи Абрамян к Аре Абрамяну, от Ары Абрамяна к его родственникам, в конечном итоге, оказавшись у господина В.С. Хачатряна. Видимо, все те же «нехорошие люди», о которых рассказывает адвокат Карафелов, стали препятствием в прямой передаче акций от Н.В. Абрамян к В.С. Хачатряну. Или все-таки что-то другое?..

В 2016 году АО «2Н Компани» действительно впервые узнало адвоката Карафелова, он представился как поверенный акционера, заявив, что цель не управлять совместно, а взять в свои руки все управление, о чем имеются доказательства.

Адвокатом и его сотрудниками-юристами были инициированы арбитражные суды от имени Абрамян, но они оказались не в пользу Абрамян (дела № А40-240068/2016, А40-180599/2016, А40-191749/2016).

Не сумев аргументировать свою позицию в состязательном арбитражном процессе, представители Абрамян перешли в уголовно-правовую сферу, попросту говоря, «заказали дело», не забыв в очередной раз пригрозить генеральному директору общества и предложить добровольно отдать весь бизнес под контроль людей Абрамяна.

Подача заявления по надуманным обстоятельствам в правоохранительные органы со стороны А.М. Карафелова, кажется, дала право господину адвокату называть всех подряд преступниками. А не тот ли преступник, захватчик и агрессор, кто врывается в существующий десятилетиями бизнес и говорит, что ему не нужна половина, а нужно все целиком?.. А не тот ли преступник, кто говорит о смещении действующего генерального директора любыми способами?..

Наблюдая за развитием конфликта, хочется выразить надежду на то, что бизнес не будет разрушен и захвачен самозванцами, что приносящее людям радость здание продолжит свою работу, генеральный директор, каждодневно обеспечивающий функционирование бизнеса, останется в целости и невредимости, а адвокат Карафелов прочитает наконец-то статью о презумпции невиновности и о том, с какого момента людей можно называть преступниками.