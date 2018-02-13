Самолет Самвела Карапетяна перевозил также Сержа Саргсяна

Принадлежащий предпринимателю Самвелу Карапетяну самолет бизнес-класса, как выяснилось, оказывал услуги не только премьер-министру Армении Карену Карапетяну, но и президенту Сержу Саргсяну.

Этот факт мы зафиксировали после подсказки одного из наших читателей, который сообщил, что самолет, представленный в нашей предыдущей публикации, он видел и ранее, когда смотрел телерепортаж о визите Сержа Саргсяна в Иран.

24 июля 2017 г. сайт президента РА сообщил: “Серж Саргсян отправился в краткосрочный отпуск, часть которого проведет за границей. В этот период президент страны прервет отпуск и отправится с рабочим визитом в Исламскую Республику Иран для участия в предстоящей 5 августа официальной церемонии инаугурации новоизбранного президента ИРИ”.

На сайте President.am можно увидеть фотографии церемонии встречи в Тегеране делегации во главе с Сержем Саргсяном, на которых четко виден частный самолет Самвела Карапетяна с регистрационным номером 9H-SSK.

Подчеркнем, что после обретения независимости президенты РА имеют обслуживающие их самолеты. С конца 2007 г. руководителя страны, а иногда и других высокопоставленных должностных лиц обслуживает самолет "Airbus A319-132”, который до 2014 г. носил номер гражданской регистрации EK-RA01, после чего стал военным бортом номер 701. Фактически Сержа Саргсяна в Иран доставил не президентский борт, а личный самолет одного из крупных армянских бизнесменов.

Мы поинтересовались у руководителя администрации президента РА Армена Геворкяна, почему глава государства, имея собственный борт, воспользовался самолетом владельца одного из крупных налогоплательщиков Армении, владельца компании “Армянские электросети” Самвела Карапетяна. Мы также спросили, воспользовался ли Саргсяном самолетом предпринимателя также при отъезде на отдых за границу и возвращении из Ирана.

На наш запрос ответила начальник управления информации и по связям с общественностью администрации президента РА Мери Арутюнян. “До отъезда в Исламскую Республику Иран 5 августа 2017 г. и после этого президент Армении находился в отпуске, часть которого он провел за границей. Президент Серж Саргсян отбыл за границу и вернулся в Армению на обслуживающем главу государства самолете (речь идет о борте 701 – Авт.). В период нахождения в отпуске обслуживающий президента РА самолет по техническим причинам не подлежал эксплуатации, поэтому для отъезда в Ирна было использовано другое транспортное средство”,- сообщила М.Арутюнян.

Нас также интересовало, заплатила ли администрация президента или другой государственный орган за оказанную услугу из госбюджета. Подчеркнем: мы спрашивали не о размере оплаты, а о том, была оплачена услуга или нет.

В ответ Мери Арутюнян, сославшись на ч.2 ст.15 закона РА “О закупках”, отметила, что затребованные нами сведения не подлежат разглашению.

Заметим, что начальник управления информации и по связям с общественностью президентской администрации сослалась на закон “О закупках”, из чего можно предположить, что услуга по предоставлению самолета С.Карапетяна была оплачена. Во всяком такое предположение следует из ответа М.Арутюнян. Тогда напрашивается вопрос: если указанный самолет перевез премьер-министра бесплатно, что не отрицал сам Карен Карапетян, почему руководителю страны аналогичная услуга должна была оказана за плату (мы утверждаем это с точки зрения не закона, а межличностных отношений)?

В адресованном администрации президента запросе мы также отметили, что ст.23 закона РА “Об общественной службе” устанавливает: общественным служащим и высокопоставленным должностным лицам запрещено получать подарки, суммы или услуги, имеющие отношение к их служебным обязанностям. Не противоречит ли тот факт, что президент воспользовался самолетом предпринимателя, требованиям закона? - поинтересовались мы.

Администрация главы государства, сославшись на закон РА “О закупках”, фактически дала косвенный ответ на этот вопрос, который можно сформулировать следующим образом: услуга была оплачена, следовательно нарушения нет. Но даже если признать факт закупки, возникают другие вопросы: как был выбран самолет С.Карапетяна (напомним, что это воздушное судно эксплуатирует зарегистрированная на Мальте компания “Emperor Aviation”, основанная грузином Ираклием Литанишвили), и был ли объявлен тендер, или закупка была осуществлена у одного лица (если да, то с каким обоснованием)? Таким образом, вышеупомянутое положение закона, несомненно, предоставляет хорошую возможность для недопущения общественного контроля за некоторыми расходами президента, спикера парламента и премьер-министра.

Фото: president.am