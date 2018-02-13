Представители фракции “Страна абрикоса” в совете старейшин мэрии Еревана принесли для Тарона Маркаряна канализационную воду

В ходе проходящего сегодня первого в этом году заседания совета старейшин мэрии Еревана произошел скандал.

Члены фракции “Страна абрикоса” принесли в мэрию емкости с темной жидкостью в подарок, как они сообщили, мэру Тарону Маркаряну. По их словам, это канализационная вода, запах которой распространяется по всему административному округу Нубарашен, где возникли проблемы с водоснабжением.

Представители “Страны абрикоса” подошли к Тарону Маркаряну, чтобы передать ему емкости, однако по призыву мэра путь им преградили сотрудники мэрии и представители фракции правящей Республиканской партии. “Перекройте им дорогу, быстро, перекройте!” – кричал мэр, призывая своих соратников не подпускать к нему Марине Хачатрян.

Некоторые республиканцы, не понимая что происходит, были сильно встревожены, так как заподозрили членов фракции “Страна абрикоса” в том, что те принесли с собой серную кислоту, чтобы причинить вреду мэру. Ситуацию еще больше обострили панические возгласы “это кислота! нельзя!”

Началась потасовка, во время которой республиканцы, применив физическое насилие к членам фракции “Страна абрикоса” Марине Хачатрян и Сона Агекян, вытолкали их из зала заседаний.

На снимке: члена совета старейшин Марине Хачатрян выводят из зала заседаний (armtimes.com)