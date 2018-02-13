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Представители фракции “Страна абрикоса” в совете старейшин мэрии Еревана принесли для Тарона Маркаряна канализационную воду



В ходе проходящего сегодня первого в этом году заседания совета старейшин мэрии Еревана произошел скандал.

Члены фракции “Страна абрикоса” принесли в мэрию емкости с темной жидкостью в подарок, как они сообщили, мэру Тарону Маркаряну. По их словам, это канализационная вода, запах которой распространяется по всему административному округу Нубарашен, где возникли проблемы с водоснабжением.

Представители “Страны абрикоса” подошли к Тарону Маркаряну, чтобы передать ему емкости, однако по призыву мэра путь им преградили сотрудники мэрии и представители фракции правящей Республиканской партии. “Перекройте им дорогу, быстро, перекройте!” – кричал мэр, призывая своих соратников не подпускать к нему Марине Хачатрян.

Некоторые республиканцы, не понимая что происходит, были сильно встревожены, так как заподозрили членов фракции “Страна абрикоса” в том, что те принесли с собой серную кислоту, чтобы причинить вреду мэру. Ситуацию еще больше обострили панические возгласы “это кислота! нельзя!”

Началась потасовка, во время которой республиканцы, применив физическое насилие к членам фракции “Страна абрикоса” Марине Хачатрян и Сона Агекян, вытолкали их из зала заседаний.

На снимке: члена совета старейшин Марине Хачатрян выводят из зала заседаний (armtimes.com)


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Комментарии (5)
1. Լուսիկ15:01 - 13 февраля, 2018
Ճիշտ կլիներ, որ բնակիչները կազմակերպած լինեին այդ ակցիան, բայց քաղաքապետարանի ինչպե՞ս մտնեն ներս: Քաղաքապետն էլ խույս է տալիս անգամ լրագրողներից՝ не царское это дело выслушивать простых смертных. Այլընտրանք չեն թողնում:
2. Robert Davidian 21:30 - 13 февраля, 2018
Marina Khachatryan and Sona Aghekyan – the true heroes working for the people of Yerevan! That broken sewerage pipe will now be fixed and the thugs who physically attacked these wonderful women SHOULD be prosecuted and jailed! If they are not, today's small protests outside the municipal building will grow into an uprising!
3. Anna 22:57 - 15 февраля, 2018
It is inadmissible what happens to the garbage dump in Nubarashen. A big city like Yerevan must have incinerators which burn rubbish daily, after burning resulting hot water, steam and even electricity. This way everything is clean and efficient. In order that sea and ocean water not to be polluted, on every ship there are incinerators which burn all the garbage.
4. Գեւորգ12:14 - 16 февраля, 2018
Իսկ ինչ առտառոց բան կար այդ ակցիայի մտահղացման մեջ? Մարդիկ (այսինքն այդ հրեղեն աղջիկները!) որոշել են հիշեցնել պ-ն քաղաքապետին առ այն, որ ինքը նաեւ կոյուղիները սարքին պահելու պատասխանատուն է, որի մասին ինքն, ըստ ամենայնի, բոլորովին մոռացել էր! Եւ այդ բուրավետ ակցիան ազդեց - կարեւորը սա էր: Հիմա քաղաքապետը լրիվ իրավունք ունի խորին շնորհակալություն հայտնելու աղջիկներին իրեն օգնելու համար, եւ ճիշտ կլինի նաեւ ներողություն խնդրի՝ այդ միանգամայն արդարացի ակցիայի իրականացումը խոչընդոտելու համար: Եւ սա կլինի այս դեպքը հարթելու ամենաքաղաքարիթ ուղին:
5. Առանց մեկնաբանության03:27 - 20 февраля, 2018
Ես կխնդամ՝ սի՛րտս կուլա։
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