Воскресенье, 25 февраля
ՕбществоПолитика

Все входящие в здание мэрии лица, в том числе журналисты, должны будут проходить досмотр



В связи с инцидентом, произошедшим на сегодняшнем заседании совета старейшин мэрии Еревана, порядок входа в здание мэрии и зал заседаний должен быть ужесточен.

С таким предложением выступил вице-мэр Камо Ареян. Касаясь сегодняшнего инцидента, во время которого была предпринята попытка передать мэру Тарону Маркаряну банки с канализационной водой, вице-мэр заявил о необходимости осуществления мер по обеспечению безопасности членов совета старейшин и должностных лиц столичной администрации.

Осудив поступок членов фракции “Страна абрикоса” и не сказав ни слова о применении к ним физического насилия, Ареян заявил: “У меня есть опыт работы в Национальном Собрании, в совете старейшин нескольких созывов, но никто никогда не имел права приносить с собой на заседание предметы, не имеющие отношение к работе. Сегодня никто не мог предположить, что находилось в этих банках. Кто должен ответить за этот поступок? Я думаю, недопустимо приносить с собой все, что вздумается”.  

Когда же с места, где находились журналисты, послышались голоса, Камо Ареян, сделав им замечание, заявил: “Этот порядок касается и вас”.

В конце своего выступления вице-мэр, обратившись с хвалебными словами к Тарону Маркаряну, призвал его никому не уступать свои обязанности.

Мэр одобрил предложение своего зама и дал администрации день на разработку предложений по ужесточению порядка входа в здание мэрии и зал заседаний.


Главная страница



Комментарии (4)
1. քաղաքացի15:20 - 13 февраля, 2018
(( ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել այսօր, թե ինչ պարունակություն ունեին այդ բանկաները։)) - այսինքն հարկավոր էր նախօրոք հայտարարագրել բանկաների պարունակության մասին եւ այն հանձնել հասցեատիրոջը: Գուցե քաղաքապետքարանում իսկապես տեղյակ չեն եղել խնդրի մասին, իսկ այս ձեւով կիմանային, կհամոզվեին ու երեւի մի բան կձեռնարկեին: Հիմա խնդիրը հայտնի եղավ արդեն եւ պարոն Արեյանը պարտավոր է նախ այդ մասին խոսի ....
2. Hakob Margaryan 01:07 - 15 февраля, 2018
Բականաբար հարց է առաջնում, թե ինչպե՞ս է, որ իբր ժողովրդի ձայներով ընտրված, իրականում 1000 կիլոմետրեր հասարակությունից հեռու շպրտված, բարոյապես փչացած էսպիսի ԱՅԼԱՆԴԱԿՆԵՐՆ, որոնք ընտրակեղծիքներով նույնիսկ հայտնվել են քաղաքապետի, տեղակալների պաշտոններում, նույնիսկ Չեն կարողանում հասկանալ, ընմռնել ու կանխել առաջնային հանդիսացող, մարդկանց ԲՈՂՈՔԻ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ու սկսում են ԱՆտրամաբանական իրենց էշական դատեղություններով, հատկապես իր Հակահայ տգետի գործունեությամ արդեն լուսարձակված Երեւանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը որը հինգերորդական կարգի միջոցառումներ է մշակել, թե էլ ավելի ինչպես կարելի է մեկուսանալ, հեռու մնալ երեվանցիների հավաքագրված հարկերով իրենց աշխատավաձ վճարողներից, իհարկե սրանք հո աշխատավարձի հյուսին չեն, այլ խարդախություններով, լեվի թալանով գռփում են քաղաքի բյուջեյի հիմնական մասը ..
3. Hakob Margaryan 04:20 - 16 февраля, 2018
Այո, նկարում ցուցադրված փոխնախագահ Կամո Արեյանի, որպես քաղաքապետարանի ավագանու մաֆյոզ խբի 20 տարվա գլխավոր թալանչիի զարհուրելի դեմքին ու հայցքին նաելիս , իրոք իրեն ներքին տհաճ էությունն է դուրս ցցվում ու ակամայից շրջապատում ու դիտողների մոտ միայն նողկանք ու սառսուռ է առաջացնում...
4. Հակուհի11:43 - 20 февраля, 2018
Ձեզ խորհուրդ կտամ քաղաքապետարանի դիմաց պարիսպ կառուցել և այլևս դուրս չգալ: Այդպես դուք չեք տեսնի ժողովրդին, մենք էլ գող-ավազակներին:
Написать комментарий
Спасибо за ваш комментарий. Ваш комментарий должен быть подтвержден администрацией.

Последние новости

Все новости

Архив
 
 