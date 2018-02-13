Все входящие в здание мэрии лица, в том числе журналисты, должны будут проходить досмотр

В связи с инцидентом, произошедшим на сегодняшнем заседании совета старейшин мэрии Еревана, порядок входа в здание мэрии и зал заседаний должен быть ужесточен.

С таким предложением выступил вице-мэр Камо Ареян. Касаясь сегодняшнего инцидента, во время которого была предпринята попытка передать мэру Тарону Маркаряну банки с канализационной водой, вице-мэр заявил о необходимости осуществления мер по обеспечению безопасности членов совета старейшин и должностных лиц столичной администрации.

Осудив поступок членов фракции “Страна абрикоса” и не сказав ни слова о применении к ним физического насилия, Ареян заявил: “У меня есть опыт работы в Национальном Собрании, в совете старейшин нескольких созывов, но никто никогда не имел права приносить с собой на заседание предметы, не имеющие отношение к работе. Сегодня никто не мог предположить, что находилось в этих банках. Кто должен ответить за этот поступок? Я думаю, недопустимо приносить с собой все, что вздумается”.

Когда же с места, где находились журналисты, послышались голоса, Камо Ареян, сделав им замечание, заявил: “Этот порядок касается и вас”.

В конце своего выступления вице-мэр, обратившись с хвалебными словами к Тарону Маркаряну, призвал его никому не уступать свои обязанности.

Мэр одобрил предложение своего зама и дал администрации день на разработку предложений по ужесточению порядка входа в здание мэрии и зал заседаний.