Выросший государственный долг и трудности с его погашением. Часть 2

В 2018 г. общие расходы из госбюджета Армении запланированы в размере более 1 трлн 465 млрд драмов. Проценты по государственному долгу “отнимут” 9,6% бюджета, или 141 млрд драмов.

Каждый год Армения выделяет большой объем денежных средств на выплату процентов по госдолгу и погашение основной суммы. Согласно закону о госбюджете 2018 г., более 141 млрд драмов (или 292 млн долларов) из госбюджета будет направлено на обслуживание госдолга. При этом около 79 млрд драмов (более 163 млн долларов) предусмотрено для внешнего долга и более 62 млрд драмов (около 129 млн долларов) – для внутреннего, отмечает Министерство финансов.

За последние десять лет объем бюджетных средств, направляемых на выплату процентов по госдолгу, неуклонно увеличивался – с 9,9 млрд драмов в 2007 г. до 122 млрд в 2017 г.

И эти суммы будут продолжать расти, так как прогнозируется увеличение размера долга.

Между тем средства, которые идут на выплату процентов, могли быть направлены на развитие социальной сферы.

Новый долг для погашения старого

Помимо выплаты процентов правительство погашает основную сумму госдолга. По словам начальника управления по государственному долгу Минфина Аршалуйса Маркаряна, погашение осуществляется также за счет бюджетных средств. “Если бюджет страны имеет дефицит и страна погашает долг, это значит, что долг погашался за счет получения нового долга”,- сказал в беседе с Hetq.am А.Маркарян.

Как известно, госбюджетом 2018 г. запланировано, что бюджетные расходы превысят доходы на 157 млрд драмов. Это и есть дефицит, который правительство должно почти в равной мере восполнить за счет внутренних и внешних источников.

Что касается госдолга Центрального банка, то эти выплаты, как отмечает Минфин, осуществляются за счет средств ЦБ.

Министерство финансов представило график погашения основной суммы долга правительства на ближайшие годы. Данные рассчитаны с учетом ситуации 2017 г.

Согласно этому графику, самым трудным для Армении в плане управления госдолгом станет 2020-й, когда государству придется изыскать 830 млн долларов (или 401 млрд драмов по сегодняшнему курсу) на погашение основной части долга.

Дело в том, что в 2020 г. истекает 7-летний срок евробондов, которые Армения обязана будет выкупить.

Кроме того, Армении придется направить около 191 млн долларов на погашение основной суммы кредитов и еще 133 млн долларов – на драмовые облигации. И в эту сумму еще не включены проценты по долгу. Если ситуация не изменится, то в следующий раз Армения столкнется с аналогичной проблемой в 2025 г., когда истечет срок выпущенных в 2015 евробондов.

Что должно сделать правительство в 2020 году? По словам начальника управления по госдолгу, на сегодняшний день наиболее вероятен вариант выпуска в 2020 г. новых государственных валютных облигаций.

Это напоминает ситуацию, когда гражданин берет в банке кредит, который не может погасить вовремя и вынужденно берет новый кредит для погашения старого. Тем самым всего лишь откладывается решение проблемы.

На сегодняшний день самым большим риском в вопросе обслуживания и управления внешним годолгом Армении является курс валюты.

В качестве примера последствий колебаний курса валют стала заключенная в 2013 г. сделка по евробондам. “Сегодня за выпущенные в 2013 г. долларовые облигации мы платим не 6%, а 12%”,- сообщил А.Маркарян.

По его словам, лучшим способом избежания колебаний курса валют является увеличение веса внутреннего долга, который выдается и погашается в драмах РА.

Фото: usfinancepost.com