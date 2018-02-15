Премьер-министр поручил качественно изменить порядок определения инвалидности

На заседании 15 февраля премьер-министр Карен Карапетян дал ряд поручений руководителям некоторых сфер. Первое поручение касалось проблем, связанных с медико-социальной экспертизой.

Премьер дал указание министрам труда и по социальным вопросам, здравоохранения в месячный срок разработать и представить предложения по качественному изменению порядка проведения медико-социальной экспертизы.

Второе поручение касалось международных рейтингов цифровой конкурентоспособности. К.Карапетян поручил руководителям исполнительных органов и фонда “Цифровая Армения” в течение месяца разработать конкретные шаги, направленные на улучшение показателей в сфере международных рейтингов развития ИТ-технологий.

Далее был рассмотрен вопрос мониторинга окружающей среды. Карапетян поручил министру охраны природы Арцвику Минасяну в месячный срок провести анализ проблем, выявленных в результате мониторинга окружающей среды, и разработать необходимый для их решения инструментарий.

Министру территорального управления и развития Давиду Локяну поручено принять меры по решению выдвинутых общинами проблем.